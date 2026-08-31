एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे पंगत लगाकर बैठा परिवार, वायरल हुआ VIDEO, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर @ThenNowForeve ने वीडियो शेयर किया। वीडियो वायरल होते ही कई यूजर्स ने व्यस्त एक्सप्रेसवे पर इस तरह वाहन रोकने और सड़क पर बैठने को लापरवाही बताया। एक यूजर ने लिखा कि यह बेवकूफी की पराकाष्ठा है। ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई हाईवे पर इस तरह रुकने की हिम्मत न करे। वहीं एक अन्य यूजर ने एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के खतरे का जिक्र करते हुए कहा कि खड़े वाहनों और सड़क पर मौजूद लोगों के साथ हादसे हो सकते हैं। यूजर ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर नो स्टॉपिंग नियम सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है।