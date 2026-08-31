स्याही फेंकी गई…गो बैक के लगे नारे, आखिर क्यों कर्नाटक में एक्टर प्रकाश राज को लोगों ने घेरा?

हंगामे के दौरान विवाद और बढ़ गया। जब दो युवकों ने कथित तौर पर प्रकाश राज के बैनर पर स्याही लगा दी। यह बैनर ABVP के छात्रों ने कर्नाटक विद्यावर्धक संघ के सामने लगाया था। इसके बाद कुछ युवाओं ने फ्लेक्स भी फाड़ दिया। इस घटना पर कार्यक्रम के आयोजकों ने नाराजगी जताई। आयोजकों ने सड़क पर बैठकर विरोध किया। उन्होंने RSS के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान ‘RSS गो बैक’ के नारे भी सुनाई दिए। पूरे घटनाक्रम के चलते इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया।