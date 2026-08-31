नेपाल की तबाही ने बंगाल की बढ़ाई चिंता, क्या यहां भी मंडरा रहा है बाढ़ और भूस्खलन का खतरा?

Nepal Flood Glacier Collapse: नेपाल में बाढ़ ने भयंकर तबाई मचाई है। इस आपदा में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग लापता है। दरअसल, नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर और चट्टानों के ढहने से यह बाढ़ आने का कारण बताया जा रहा है। लेकिन अब इस बाढ़ ने पूर्वी हिमालय में आपदाओं के बढ़ते खतरे की ओर एक बार फिर ध्यान खींचा है।