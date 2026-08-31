सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस के दो शूटरों का एनकाउंटर, बहन बोली- मास्टरमाइंड पकड़ा जाए, तभी मिलेगा सुकून

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, रात भर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान तड़के करीब 3:30 बजे सदर कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में बागपत नंबर की एक गाड़ी दिखाई दी। पुलिस ने जब संदिग्धों को रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने पुलिस वाहन और जवानों पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी और शहर की ओर भागने लगे। आगे जाकर जब घेराबंदी बढ़ाई गई, तो अपराधियों ने पोजीशन लेकर दोबारा ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई।