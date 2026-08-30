PM Modi Kyrgyzstan: किर्गिस्तान पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, SCO समिट में आतंकवाद पर रहेगा फोकस, भारत के साथ व्यापार बढ़ाने को बेताब बिश्केक

PM Modi Kyrgyzstan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए। यहां वह 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किर्गिस्तान के कैबिनेट मंत्रियों के अध्यक्ष आदिलबेक कासिमालिएव ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के इस दौरे में SCO सम्मेलन के अलावा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर झापारोव समेत अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी प्रस्तावित हैं। भारत की ओर से क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसरों को प्रमुख प्राथमिकताओं के तौर पर आगे रखा जाएगा।