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PM Modi को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, भारत से रिश्ते हुए और मजबूत

PM Modi Tashkent Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने देश का सर्वोच्च मित्रता सम्मान ‘ओली दरजाली दोस्तलिक’ दिया। इस दौरान भारत-उज्बेकिस्तान रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने और यूरेनियम सप्लाई पर बातचीत हुई।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Aug 30, 2026

PM Modi Uzbekistan Award

प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान देते राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव। (फोटो-ANI)

India Uzbekistan Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च मित्रता सम्मान 'ओली दरजाली दोस्तलिक' (Oliy Darajali Do’stlik) दिया गया। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने ताशकंद में पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। यह पीएम मोदी को अलग-अलग देशों से मिलने वाला 36वां सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले जुलाई 2026 में पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंटांग आदिपूर्णा' (Bintang Adipurna) से नवाजा गया था। इस तरह अब तक मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की कुल संख्या 36 हो गई। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और मजबूत संबंधों को समर्पित किया।

राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने दिया सम्मान

प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। रविवार को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव (Shavkat Mirziyoyev) के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इसी दौरान मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च मित्रता सम्मान से सम्मानित किया गया।

भारत-उज्बेकिस्तान रिश्तों में बड़ा बदलाव

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दो दिन बाद उज्बेकिस्तान अपनी आजादी की 35वीं वर्षगांठ मनाएगा। उन्होंने उज्बेकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों को पहले ही बधाई और शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल भारत और उज्बेकिस्तान अपनी रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसी खास मौके पर दोनों देशों ने अपने रिश्तों को 'कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' यानी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।

यूरेनियम सप्लाई पर हुई बातचीत

राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ बैठक में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर भी बातचीत हुई। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मजबूत संकेत मिले हैं। यह बातचीत दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाती है।

ताशकंद पहुंचते ही हुआ खास स्वागत

जब प्रधानमंत्री मोदी ताशकंद पहुंचे थे, तब एयरपोर्ट पर उन्हें सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ एक ही कार में बैठकर वहां से रवाना हुए। इसके बाद सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ताशकंद में योग फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। उनका उज्बेकिस्तान दौरा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती और सहयोग के बीच हो रहा है।

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Updated on:

30 Aug 2026 03:51 pm

Published on:

30 Aug 2026 03:51 pm

Hindi News / World / PM Modi को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, भारत से रिश्ते हुए और मजबूत

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