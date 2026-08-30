PM Modi को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, भारत से रिश्ते हुए और मजबूत

India Uzbekistan Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च मित्रता सम्मान 'ओली दरजाली दोस्तलिक' (Oliy Darajali Do’stlik) दिया गया। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने ताशकंद में पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। यह पीएम मोदी को अलग-अलग देशों से मिलने वाला 36वां सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले जुलाई 2026 में पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंटांग आदिपूर्णा' (Bintang Adipurna) से नवाजा गया था। इस तरह अब तक मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की कुल संख्या 36 हो गई। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और मजबूत संबंधों को समर्पित किया।