Nepal Flash Flood: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने क्या कहा? कहा- हम हर व्यक्ति को बचाने में जुटे, भारत का जताया आभार

Nepal foreign minister Shishir Khanal: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 700 पार पहुंच गया है। राहत व बचाव कार्य जारी है। अब तक 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें 200 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं, 2 हजार से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल को दुनिया भर से मदद भी मिल रही है। भारत ने अब तक 70 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई है। विशेषज्ञों की टीम को भी रवाना किया गया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने इसके लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है।