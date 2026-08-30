30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Nepal Flash Flood: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने क्या कहा? कहा- हम हर व्यक्ति को बचाने में जुटे, भारत का जताया आभार

India Nepal disaster relief: नेपाली विदेश मंत्री शिशिर खनाल बोले, विदेशी नागरिकों की सुरक्षा प्रतिबद्धता, भारत की मदद के लिए जताया आभार, 4,000 से ज्यादा लोग बचाए गए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Aug 30, 2026

Shishir khanal

शिशिर खनाल, नेपाल के विदेश मंत्री (फोटो- ANI)

Nepal foreign minister Shishir Khanal: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 700 पार पहुंच गया है। राहत व बचाव कार्य जारी है। अब तक 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें 200 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं, 2 हजार से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल को दुनिया भर से मदद भी मिल रही है। भारत ने अब तक 70 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई है। विशेषज्ञों की टीम को भी रवाना किया गया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने इसके लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है।

पीएम बालेन शाह ने बुलाई आपात बैठक

शिशिर खनाल ने बताया कि जैसे ही आपदा की सूचना मिली, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने तत्काल राष्ट्रीय आपदा परिषद की आपात बैठक बुलाई, जिसके बाद मंत्रिमंडल की भी बैठक हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी एजेंसियों को आपस में समन्वय बनाकर काम करने और पीड़ितों को हरसंभव सहायता पहुंचाने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बचाव अभियान है और हम यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हर व्यक्ति सुरक्षित रहे।

पीएम मोदी और जयशंकर का जताया आभार

विदेश मंत्री ने बताया कि आपदा के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर भारत सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया था। उन्होंने खुद भी अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से बातचीत कर नेपाल की जरूरतों की जानकारी साझा की।

खनाल ने कहा कि भारत सरकार ने राहत सामग्री से भरे कई विमान पहले ही नेपाल भेज दिए हैं। बचाव कार्यों में सहयोग के लिए विशेषज्ञों की टीम भी रवाना की है। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार का व्यक्तिगत रूप से, नेपाल सरकार की ओर से और नेपाल की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया।

नेपाल सरकार सभी लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कई देशों के अपने समकक्ष विदेश मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया है कि नेपाल सरकार विदेशी नागरिकों के बचाव को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रही है, जितनी अपने नागरिकों को। उन्होंने कहा कि नेपाली और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता में कोई फर्क नहीं है। साथ ही, विदेश मंत्रालय ने एक विशेष हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति, खासतौर पर विदेशी नागरिक, मदद के लिए संपर्क कर सकता है।

नेपाल बाढ़: ‘मलबे के नीचे से आई आवाज…’ तीन दिन बाद जिंदा मिली 6 साल की बच्ची, रेस्क्यू टीम ने ऐसे बचाया

ये भी पढ़ें
Nepal flash flood rescued

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2026 02:01 pm

Published on:

30 Aug 2026 02:01 pm

Hindi News / World / Nepal Flash Flood: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने क्या कहा? कहा- हम हर व्यक्ति को बचाने में जुटे, भारत का जताया आभार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मेरी मां-बहन बह गईं, सब खत्म हो गया’, नेपाल में नदी निगल गई पूरा गांव, रोते-बिलखते मलबे में अपनों को ढूंढ रहे लोग

natural disaster Nepal, Trishuli flood damage
विदेश

Nepal Flood: ‘गांव बह चुका है, भागो,’ शिक्षक की सूझबूझ से बची 1643 बच्चों की जान

Trishuli Valley flood video
विदेश

ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों को खंगालेगा नासा का नया टेलीस्कोप, आज होगा लॉन्च, जानें मिशन से जुड़ी हर जरूरी बात

Nancy Grace Roman Space Telescope.
विदेश

नेपाल बाढ़: ‘मलबे के नीचे से आई आवाज…’ तीन दिन बाद जिंदा मिली 6 साल की बच्ची, रेस्क्यू टीम ने ऐसे बचाया

Nepal flash flood rescued
विदेश

ईरान-अमेरिका शांति समझौते पर पेजेश्कियन का दावा, बोले- अब अमेरिका-इजरायल नहीं फैला पाएंगे अराजकता

Middle East tension, Seyed Abbas Araghchi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.