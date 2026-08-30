नेपाल बाढ़: ‘मलबे के नीचे से आई आवाज…’ तीन दिन बाद जिंदा मिली 6 साल की बच्ची, रेस्क्यू टीम ने ऐसे बचाया

बच्ची को तिमुरे स्थित एपीएफ के बॉर्डर आउटपोस्ट में प्राथमिक उपचार दिया गया। हालांकि, बाद में उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा की जरूरत महसूस हुई। अधिकारियों ने उसे हेलीकॉप्टर से काठमांडू ले जाने की तैयारी की, लेकिन खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण उड़ान नहीं हो सकी। रेस्क्यू टीम ने बच्ची की हालत को स्थिर बनाए रखा। शनिवार दोपहर मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर से उसे काठमांडू के अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल बच्ची का विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है।