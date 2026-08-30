30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

नेपाल बाढ़: ‘मलबे के नीचे से आई आवाज…’ तीन दिन बाद जिंदा मिली 6 साल की बच्ची, रेस्क्यू टीम ने ऐसे बचाया

Nepal flash flood: नेपाल के रसुवा जिले में बाढ़ की तबाही के तीन दिन बाद रेस्क्यू टीम ने भारी कीचड़ और मलबे के नीचे दबी छह साल की बच्ची को जिंदा बाहर निकाल लिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Aug 30, 2026

Nepal flash flood rescued

Nepal flash flood: (X/@Rahmanabdul001 And IANS)

Nepal Flash Flood News: काठमांडू। नेपाल के रसुवा जिले में तबाही के तीन दिन बाद भारी कीचड़ और मलबे के नीचे दबी छह साल की मासूम बच्ची को रेस्क्यू टीमों ने जिंदा बाहर निकाल लिया है। इस चमत्कारिक रेस्क्यू ने आपदा के बीच राहत और बचाव कार्य में जुटे जवानों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है।

मिट्टी के नीचे से सुनाई दी बच्ची की आवाज

घटना रसुवा जिले के तिमुरे गांव की है। यह इलाका भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सशस्त्र पुलिस बल (APF) की टीम मलबे में लोगों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान जवानों को मिट्टी के नीचे से बेहद धीमी आवाज में रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जवानों ने तुरंत खुदाई शुरू की। काफी मशक्कत के बाद उन्हें मलबे के नीचे बच्ची दिखाई दी। टीम ने सावधानी से उसे बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

खराब मौसम ने हेलीकॉप्टर उड़ान में डाली बाधा

बच्ची को तिमुरे स्थित एपीएफ के बॉर्डर आउटपोस्ट में प्राथमिक उपचार दिया गया। हालांकि, बाद में उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा की जरूरत महसूस हुई। अधिकारियों ने उसे हेलीकॉप्टर से काठमांडू ले जाने की तैयारी की, लेकिन खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण उड़ान नहीं हो सकी। रेस्क्यू टीम ने बच्ची की हालत को स्थिर बनाए रखा। शनिवार दोपहर मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर से उसे काठमांडू के अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल बच्ची का विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, परिजनों की तलाश जारी

इस रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग जवानों के समर्पण की सराहना कर रहे हैं। बच्ची की पहचान मनीषा मगर के रूप में हुई है और उसके परिवार व रिश्तेदारों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क करने की अपील की जा रही है।

नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही

नेपाल में भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। कई इलाकों में घर, सड़कें और पुल बाढ़ के तेज बहाव में बह गए हैं। राहत और बचाव दल लगातार मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। विदेश मंत्री शिशिर खानाल ने शनिवार को कहा कि बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास पर अरबों डॉलर का खर्च आ सकता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से नेपाल की मदद के लिए आगे आने की अपील की है।

नेपाल में इंसानियत शर्मसार: बाढ़ पीड़ित महिला के शव से सोने की बाली चुराई, वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Nepal police

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2026 11:03 am

Published on:

30 Aug 2026 11:03 am

Hindi News / World / नेपाल बाढ़: ‘मलबे के नीचे से आई आवाज…’ तीन दिन बाद जिंदा मिली 6 साल की बच्ची, रेस्क्यू टीम ने ऐसे बचाया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

NASA Roman Telescope Launch: ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों को खंगालेगा नासा का नया टेलीस्कोप, आज होगा लॉन्च

Nancy Grace Roman Space Telescope.
विदेश

ईरान-अमेरिका शांति समझौते पर पेजेश्कियन का दावा, बोले- अब अमेरिका-इजरायल नहीं फैला पाएंगे अराजकता

Middle East tension, Seyed Abbas Araghchi
विदेश

नेपाल में बाढ़ में मिले लावारिस शवों का होगा अंतिम संस्कार, DNA सैंपल के बाद कब्रों में दफनाए जाएंगे

Nepal flood 675 bodies recovered
विदेश

Nepal Flood: भारत ने नेपाल को भेजी चौथी राहत खेप, 11 टन सामान के साथ रेस्क्यू टीम भी काठमांडू पहुंचीं

India's 4th relief flight arrives in Nepal with rescue equipment.
विदेश

Mohan Bhagwat के न्यूयॉर्क इवेंट का विरोध, खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे का किया अपमान; हिंदू संगठन ने दिया करारा जवाब

Khalistan Protest Against Mohan Bhagwat in New York.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.