नेपाल में बाढ़ में मिले लावारिस शवों का होगा अंतिम संस्कार, DNA सैंपल के बाद कब्रों में दफनाए जाएंगे

Nepal Flood Unidentified Bodies Burial: नेपाल में आई बाढ़ के बाद बरामद किए गए अज्ञात और लावारिस शवों को अब दफनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि शवों के तेजी से सड़ने और संक्रमण का खतरा बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। बता दें कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ में पानी और मलबे का तेज बहाव गांवों और कस्बों में घुस गया था। अब तक कम से कम 675 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 233 शव भारत की सीमा से लगे दक्षिणी जिले चितवन से मिले हैं।