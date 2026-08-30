ईरान-अमेरिका शांति समझौते पर पेजेश्कियन का दावा, बोले- अब अमेरिका-इजरायल नहीं फैला पाएंगे अराजकता

28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर मिलकर हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल व ड्रोन से निशाना बनाया और महत्वपूर्ण जलमार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर अपनी चौकसी काफी बढ़ा दी थी।

हालात बिगड़ते देख 18 जून को दोनों पक्षों ने युद्ध विराम और शांति बहाली के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगले 60 दिनों में वार्ता कर अंतिम समझौते तक पहुंचना तय हुआ था। हालांकि, 17 अगस्त को यह समय-सीमा समाप्त हो चुकी है और हाल के हफ्तों में फिर से बढ़े तनाव के कारण आगे की बातचीत और इस शांति समझौते के भविष्य को लेकर असमंजस बना हुआ है।