US Saudi Nuclear Deal: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दांव! सऊदी की न्यूक्लियर डील कांग्रेस पहुंची, इजरायल को मान्यता की शर्त से बढ़ा सस्पेंस

Trump Saudi Arabia Deal: अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु सहयोग समझौता अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां ऊर्जा, कूटनीति और मध्य पूर्व की राजनीति एक-दूसरे से जुड़ गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित सिविल न्यूक्लियर डील को अमेरिकी कांग्रेस के सामने रख दिया है, लेकिन इसके साथ इजरायल को मान्यता देने की शर्त भी कायम रखी है। यही शर्त अब इस अरब-अमेरिकी समझौते की सबसे बड़ी परीक्षा बनती दिख रही है।