मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर जोहरान ममदानी का विरोध, बोले- ‘मैं इसका समर्थन नहीं करता’

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने स्पष्ट रूप से विरोध जताते हुए कहा कि वे 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रस्तावित कार्यक्रम और मोहन भागवत के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों को लेकर स्थानीय समयानुसार मंगलवार को जोहरान ममदानी से सवाल पूछे गए। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या इस कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं।’