बच्चे पैदा करने पर सिंगापुर सरकार देगी 7.5 लाख रुपए, 17 साल तक मिलेंगे 52.5 लाख रुपए

गिरती जन्मदर से जूझ रहे सिंगापुर (Singapore) ने आबादी बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक वित्तीय पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग (Lawrence Wong) ने परिवारों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से नई सहायता योजना का ऐलान किया है। इसके तहत एक बच्चे के जन्म से उसके 17 साल का होने तक परिवार को करीब 70 हज़ार सिंगापुर डॉलर जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू करीब 52.5 लाख भारतीय रुपए है, तक की सरकारी मदद मिलेगी। नई व्यवस्था अगले साल अप्रैल से शुरू होगी। नई योजना में बच्चे के जन्म के समय परिवार को 10 हज़ार सिंगापुर डॉलर जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू करीब 7.5 लाख रुपए है, का बेबी गिफ्ट मिलेगा।