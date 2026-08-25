बंगाल की खाड़ी में डूबा मालवाहक जहाज: 22 क्रू मेंबर्स लापता, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने तेज किया सर्च ऑपरेशन

लापता क्रू मेंबर्स की तलाश के दौरान एक नौसैनिक विमान ने हवाई तलाशी में संकट का संकेत मिलने की जानकारी दी। इसके बाद विमान ने भारतीय तटरक्षक पोत आईसीजीएस वरद को उस जगह की ओर भेजा, जहां से संकेत मिला था। आईसीजीएस वरद मौके पर पहुंचा। तटरक्षक टीम ने वहां से एक आपातकालीन संकेत उपकरण बरामद किया। जांच में इस उपकरण की पहचान एमवी ओशन विनर से जुड़े उपकरण के रूप में हुई। इसके बाद तलाश अभियान को और मजबूत कर दिया गया।