भारतीय नर्स ने सिंगापुर के अस्पताल में की व्यक्ति से छेड़छाड़, 14 महीने की हुई जेल और पड़ेंगे 2 कोड़े

यह घटना इसी साल जून में हुई थी, जब पीड़ित व्यक्ति अपने दादाजी से मिलने अस्पताल गया था। पीड़ित व्यक्ति के दादाजी का इलाज रैफल्स अस्पताल के के नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित वॉर्ड में चल रहा था। पीड़ित व्यक्ति ने टॉयलेट जाने के बाद जब अपने हाथ धोने गया, तब नागु ने उससे छेड़छाड़ की। पीड़ित व्यक्ति इस घटना से हैरान रह गया, क्योंकि उसे ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं थी। वह चुपचाप टॉयलेट से निकला और अपने दादाजी के वॉर्ड में चला गया।