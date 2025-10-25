भारतीय नर्स ने सिंगापुर के अस्पताल में की व्यक्ति से छेड़छाड़, 14 महीने की हुई जेल और पड़ेंगे 2 कोड़े

Indian nurse jailed for molesting male visitor in Singapore (Representational Photo)
सिंगापुर (Singapore) के एक रैफल्स अस्पताल (Raffles Hospital) में काम करने वाले भारतीय मूल के पुरुष नर्स एलीपे सिवा नागु (Elipe Siva Nagu) पर अस्पताल में आए एक व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया । शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में 34 वर्षीय नागु को दोषी करार दिया है। इस मामले में नागु को 14 महीने की जेल और 2 कोड़े मारने की सज़ा मिली है।
यह घटना इसी साल जून में हुई थी, जब पीड़ित व्यक्ति अपने दादाजी से मिलने अस्पताल गया था। पीड़ित व्यक्ति के दादाजी का इलाज रैफल्स अस्पताल के के नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित वॉर्ड में चल रहा था। पीड़ित व्यक्ति ने टॉयलेट जाने के बाद जब अपने हाथ धोने गया, तब नागु ने उससे छेड़छाड़ की। पीड़ित व्यक्ति इस घटना से हैरान रह गया, क्योंकि उसे ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं थी। वह चुपचाप टॉयलेट से निकला और अपने दादाजी के वॉर्ड में चला गया।
पीड़ित ने 21 जून को छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो दिन बाद ही नागु को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद अस्पताल ने तुरंत नागु को सस्पेंड कर दिया और उसे नर्सिंग ड्यूटी से भी हटा दिया।
सिंगापुर में छेड़छाड़ के मामलों को बेहद ही गंभीरता से लिया जाता है। इसी वजह से आरोपियों को जेल की सज़ा सुनाई जाती है। सिंगापुर में इस तरह के मामलों में कोड़े मारने की सज़ा भी काफी सामान्य होती है और इसी वजह से जेल के साथ कोड़े मारने की सज़ा भी दी जाती है।
