Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारतीय नर्स ने सिंगापुर के अस्पताल में की व्यक्ति से छेड़छाड़, 14 महीने की हुई जेल और पड़ेंगे 2 कोड़े

सिंगापुर में एक भारतीय नर्स को 14 महीने की जेल और 2 कोड़े मारने की सज़ा मिली है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 25, 2025

Behind bars

Indian nurse jailed for molesting male visitor in Singapore (Representational Photo)

सिंगापुर (Singapore) के एक रैफल्स अस्पताल (Raffles Hospital) में काम करने वाले भारतीय मूल के पुरुष नर्स एलीपे सिवा नागु (Elipe Siva Nagu) पर अस्पताल में आए एक व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया । शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में 34 वर्षीय नागु को दोषी करार दिया है। इस मामले में नागु को 14 महीने की जेल और 2 कोड़े मारने की सज़ा मिली है।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना इसी साल जून में हुई थी, जब पीड़ित व्यक्ति अपने दादाजी से मिलने अस्पताल गया था। पीड़ित व्यक्ति के दादाजी का इलाज रैफल्स अस्पताल के के नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित वॉर्ड में चल रहा था। पीड़ित व्यक्ति ने टॉयलेट जाने के बाद जब अपने हाथ धोने गया, तब नागु ने उससे छेड़छाड़ की। पीड़ित व्यक्ति इस घटना से हैरान रह गया, क्योंकि उसे ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं थी। वह चुपचाप टॉयलेट से निकला और अपने दादाजी के वॉर्ड में चला गया।

शिकायत के दो दिन बाद ही नागु हुआ गिरफ्तार

पीड़ित ने 21 जून को छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो दिन बाद ही नागु को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद अस्पताल ने तुरंत नागु को सस्पेंड कर दिया और उसे नर्सिंग ड्यूटी से भी हटा दिया।

सिंगापुर में छेड़छाड़ के मामले बेहद गंभीर

सिंगापुर में छेड़छाड़ के मामलों को बेहद ही गंभीरता से लिया जाता है। इसी वजह से आरोपियों को जेल की सज़ा सुनाई जाती है। सिंगापुर में इस तरह के मामलों में कोड़े मारने की सज़ा भी काफी सामान्य होती है और इसी वजह से जेल के साथ कोड़े मारने की सज़ा भी दी जाती है।

ये भी पढ़ें

इस देश के राष्ट्रपति को जहर देकर मारने की कोशिश, बाल-बाल बची जान
विदेश
Daniel Noboa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

25 Oct 2025 10:38 am

Published on:

25 Oct 2025 10:31 am

Hindi News / World / भारतीय नर्स ने सिंगापुर के अस्पताल में की व्यक्ति से छेड़छाड़, 14 महीने की हुई जेल और पड़ेंगे 2 कोड़े

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सपनों के दौरान क्या दिमाग जागा होता है? रहस्य सुलझाने में जुटे वैज्ञानिक

Sleeping person
विदेश

सूअर का लिवर इंसान में प्रत्यारोपित, 171 दिन तक जीवित रहा मरीज

Surgery
विदेश

एक साल तक फ्लैट में पड़ी रही युवती की लाश, ChatGPT से मिले मैसेज से खुला राज़

विदेश

UK में सौतेले पिता की जुल्म की इंतेहा: बेटी और दामाद का बेरहमी से कत्ल, मासूम बच्चों को स्कूल से उठाया

UK Stepfather Derek Martin Murder Conviction
विदेश

अंतरिक्ष में हैरतअंगेज टकराव: Nasa Spacecraft और रहस्यमयी धूमकेतु में आमना-सामना

Interstellar Comet Encounter
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.