शादी की खुशियाँ बदलीं मातम में, सिलेंडर में धमाके से दूल्हा-दुल्हन समेत 8 लोगों की इस्लामाबाद में मौत

पाकिस्तान (Pakistan) की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) में आज, रविवार, 11 जनवरी को तड़के सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। शादी के घर में हुए इस हादसे से शादी की खुशियाँ मातम में बदल गईं। एक शादी समारोह के दौरान अचानक ही गैस सिलेंडर में धमाका (Cylinder Blast) हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। धमाके से शादी वाले घर में आग लग गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग चीखते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे।