शादी की खुशियाँ बदलीं मातम में, सिलेंडर में धमाके से दूल्हा-दुल्हन समेत 8 लोगों की इस्लामाबाद में मौत

पाकिस्तान में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शादी के घर में सिलेंडर फटने से दूल्हा-दुल्हन समेत 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 11, 2026

Cylinder blast at wedding in Islamabad

Cylinder blast at wedding in Islamabad (Photo - Washington Post)

पाकिस्तान (Pakistan) की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) में आज, रविवार, 11 जनवरी को तड़के सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। शादी के घर में हुए इस हादसे से शादी की खुशियाँ मातम में बदल गईं। एक शादी समारोह के दौरान अचानक ही गैस सिलेंडर में धमाका (Cylinder Blast) हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। धमाके से शादी वाले घर में आग लग गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग चीखते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे।

घर का एक हिस्सा ध्वस्त

सिलेंडर में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि घर का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आसपास के कम से कम चार घरों की भी इस सिलेंडर धमाके से नुकसान पहुंचा।

8 लोगों की मौत

इस सिलेंडर धमाके में शादी वाले घर में 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दूल्हा और दुल्हन भी शामिल हैं। इससे शादी की खुशियाँ मातम में बदल गईं और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी।

11 लोग घायल

इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें मलबे के नीचे से निकाला गया। घायलों को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (पीआईएमएस) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि सिलेंडर में धमाका गैस लीक होने के कारण हुआ। पाकिस्तान में सर्दियों के दौरान प्राकृतिक गैस के कम दबाव के चलते कई घरों में एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घटिया दबाव में गुणवत्ता वाले सिलेंडर की गैस लीक हो जाती है और इस तरह के हादसों का जोखिम रहता है।

world news

World News in Hindi

Updated on:

11 Jan 2026 02:42 pm

Published on:

11 Jan 2026 02:39 pm

Hindi News / World / शादी की खुशियाँ बदलीं मातम में, सिलेंडर में धमाके से दूल्हा-दुल्हन समेत 8 लोगों की इस्लामाबाद में मौत

