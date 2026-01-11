11 जनवरी 2026,

रविवार

“भारत मुझसे डरता है”, लश्कर के खूंखार आतंकी ने फिर उगला जहर, आतंकियों-पाकिस्तानी सेना के बीच बताया कनेक्शन

लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। इतना ही नहीं, उसने आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के कनेक्शन के बारे में भी एक बड़ी बात कह दी है।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 11, 2026

Saifullah Kasuri

Saifullah Kasuri (File Photo)

पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद पाकिस्तान (Pakistan) के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी (Saifullah Kasuri) का नाम सुर्खियों में आ गया था। कसूरी ही पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है और इससे पहले उसने भारत के खिलाफ जमकर जहर भी उगला था। हालांकि बाद में जब भारत (India) ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया, तो कसूरी गिड़गिड़ाने लगा था। हालांकि अब कसूरी के सुर एक बार फिर बदल गए हैं और उसने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है।

"भारत मुझसे डरता है"

कसूरी ने हाल ही में पाकिस्तान के एक स्कूल में बच्चों के सामने दिए भाषण में जमकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। कसूरी ने स्कूल के मंच से बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, "पाकिस्तान की सेना मुझे आमंत्रण देती है। मुझे पाकिस्तानी सैनिकों के अंतिम संस्कार की नमाज पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तुम्हें पता हैं कि भारत भी मुझसे डरता है।"

सेना और आतंकियों के कनेक्शन पर लगी मुहर

कसूरी के इस बयान से पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के कनेक्शन पर एक बार फिर मुहर लग गई है। पाकिस्तानी सेना समय-समय पर अपना बचाव करते हुए दावा करती है कि उनके और आतंकियों के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन कसूरी के बयान से एक बार फिर साफ हो गया है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही एक-दूसरे के साथ मिलकर भारत के खिलाफ दहशत फैलाने की साजिश करते हैं। भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान की सेना पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं और कसूरी का बयान भारत के आरोपों की पुष्टि करता है।

भारत के खिलाफ फिर साजिश की तैयारी

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के ज़रिए पाकिस्तान में आतंकियों को गहरा जख्म दिया था। भारत की इस कार्रवाई में लश्कर के साथ ही जैश-ए-मोहम्मद को भी काफी नुकसान हुआ था। हालांकि खुफिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही आतंकी संगठन ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान से उबरने का काम कर रहे हैं। आतंकी संगठन फंड जुटाने के साथ ही नए आतंकियों की भर्ती भी कर रहे हैं जिससे भारत के खिलाफ फिर से साजिश की तैयारी की जा सके।

