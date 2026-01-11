“भारत मुझसे डरता है”, लश्कर के खूंखार आतंकी ने फिर उगला जहर, आतंकियों-पाकिस्तानी सेना के बीच बताया कनेक्शन

कसूरी के इस बयान से पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के कनेक्शन पर एक बार फिर मुहर लग गई है। पाकिस्तानी सेना समय-समय पर अपना बचाव करते हुए दावा करती है कि उनके और आतंकियों के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन कसूरी के बयान से एक बार फिर साफ हो गया है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही एक-दूसरे के साथ मिलकर भारत के खिलाफ दहशत फैलाने की साजिश करते हैं। भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान की सेना पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं और कसूरी का बयान भारत के आरोपों की पुष्टि करता है।