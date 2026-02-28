28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान ने ओमान में किया अटैक….टारगेट पर बुर्ज खलीफा! ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाया फोन

मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक पूर्ण युद्ध में बदल चुका है। ईरान ने ओमान की ऊंची इमारतों और कुवैत एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी हैं, जबकि दुबई के होटल फेयरामोंट में ईरानी हमले के बाद भीषण आग लग गई है। जवाब में इजरायली हमलों में ईरान के दक्षिणी प्रांत में 70 लोगों के मारे जाने की खबर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 28, 2026

Israel-Iran War

Israel-Iran War

ईरान-इजराइल-अमेरिका संघर्ष अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के जवाब में ईरान ने क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में दुबई, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब शामिल हैं। दुबई में ईरानी हमलों के दौरान बुर्ज खलीफा के आसपास विस्फोट हुए, जिसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को खाली कराया गया। वीडियो में पाम जुमेराह इलाके में फेयरमॉंट होटल पर आग लगती दिखी, जहां मिसाइल मलबे या ड्रोन हमले से चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। UAE ने कई ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन गिरते मलबे से नुकसान हुआ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) और अल मकतूम एयरपोर्ट (DWC) अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। एमिरेट्स और फ्लाईदुबई ने सभी उड़ानें निलंबित कर दीं। भारतीय दूतावास ने फंसे भारतीयों से संपर्क में रहने और सहयोग लेने की सलाह दी।

ईरान ने ओमान में किया अटैक, कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला

कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें टर्मिनल को मामूली नुकसान पहुंचा और कई कर्मचारी हल्के घायल हुए। कुवैत ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन हवाई परिचालन प्रभावित हुआ। ईरान ने ओमान में हमला किया है। ईरानी मिसाइल से ओमान की ऊंची इमारत को निशाना बनाया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद

ईरान ने IRGC नौसेना के माध्यम से VHF रेडियो पर घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद है—कोई जहाज गुजर नहीं सकता। यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दुनिया का 30% तेल इसी से होकर गुजरता है।

ट्रंप ने नेतन्याहू से की फोन पर बात

ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की, जहां उन्होंने ईरान पर मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस जारी रखने और रिजीम चेंज की बात की। ट्रंप ने ईरानियों से सरकार पर कब्जा करने की अपील की।

70 से ज्यादा की मौत

ईरानी मीडिया के अनुसार, इजरायली-अमेरिकी हमलों से दक्षिणी प्रांत होर्मोजगान (मीनाब और जास्क) में 70 से ज्यादा मौतें हुईं, 90+ घायल। एक स्कूल पर हमले में 50+ मौतें बताई गईं, लेकिन पुष्टि बाकी है।

एस जयशंकर ने की ईरानी विदेश मंत्री से बात

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बात की और क्षेत्रीय तनाव पर गहरी चिंता जताई। भारत सभी पक्षों से संयम और कूटनीति की अपील कर रहा है। यह संघर्ष अब क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। स्थिति तेजी से बदल रही है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय डी-एस्केलेशन की मांग कर रहा है।

ये भी पढ़ें

इजरायल के हमले में ईरान के रक्षामंत्री की मौत का दावा, थोड़ी देर में दुनिया के सामने आएंगे खामेनेई
विदेश
Israel-Iran War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Feb 2026 11:04 pm

Hindi News / World / ईरान ने ओमान में किया अटैक….टारगेट पर बुर्ज खलीफा! ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाया फोन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान-इजराइल की लड़ाई में अब कूदा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने दे डाली खुली चेतावनी

PM Shehbaz Sharif
विदेश

इजरायल के हमले में ईरान के रक्षामंत्री की मौत का दावा, थोड़ी देर में दुनिया के सामने आएंगे खामेनेई

Israel-Iran War
विदेश

ईरान के लिए आगे आया चीन, दे दिया बड़ा बयान

विदेश

खामेनेई के घर पर गिरा बंकर बस्टिंग बम

Israel-Iran War
विदेश

क्या बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? आ गई बड़ी खबर

Rajasthan Petrol prices are more expensive than in Haryana Uttar Pradesh and Gujarat Find out rates
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.