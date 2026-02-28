ईरान ने ओमान में किया अटैक….टारगेट पर बुर्ज खलीफा! ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाया फोन

Israel-Iran War
ईरान-इजराइल-अमेरिका संघर्ष अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के जवाब में ईरान ने क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में दुबई, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब शामिल हैं। दुबई में ईरानी हमलों के दौरान बुर्ज खलीफा के आसपास विस्फोट हुए, जिसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को खाली कराया गया। वीडियो में पाम जुमेराह इलाके में फेयरमॉंट होटल पर आग लगती दिखी, जहां मिसाइल मलबे या ड्रोन हमले से चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। UAE ने कई ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन गिरते मलबे से नुकसान हुआ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) और अल मकतूम एयरपोर्ट (DWC) अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। एमिरेट्स और फ्लाईदुबई ने सभी उड़ानें निलंबित कर दीं। भारतीय दूतावास ने फंसे भारतीयों से संपर्क में रहने और सहयोग लेने की सलाह दी।
कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें टर्मिनल को मामूली नुकसान पहुंचा और कई कर्मचारी हल्के घायल हुए। कुवैत ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन हवाई परिचालन प्रभावित हुआ। ईरान ने ओमान में हमला किया है। ईरानी मिसाइल से ओमान की ऊंची इमारत को निशाना बनाया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
ईरान ने IRGC नौसेना के माध्यम से VHF रेडियो पर घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद है—कोई जहाज गुजर नहीं सकता। यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दुनिया का 30% तेल इसी से होकर गुजरता है।
ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की, जहां उन्होंने ईरान पर मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस जारी रखने और रिजीम चेंज की बात की। ट्रंप ने ईरानियों से सरकार पर कब्जा करने की अपील की।
ईरानी मीडिया के अनुसार, इजरायली-अमेरिकी हमलों से दक्षिणी प्रांत होर्मोजगान (मीनाब और जास्क) में 70 से ज्यादा मौतें हुईं, 90+ घायल। एक स्कूल पर हमले में 50+ मौतें बताई गईं, लेकिन पुष्टि बाकी है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बात की और क्षेत्रीय तनाव पर गहरी चिंता जताई। भारत सभी पक्षों से संयम और कूटनीति की अपील कर रहा है। यह संघर्ष अब क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। स्थिति तेजी से बदल रही है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय डी-एस्केलेशन की मांग कर रहा है।
