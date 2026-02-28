ईरान ने ओमान में किया अटैक….टारगेट पर बुर्ज खलीफा! ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाया फोन

ईरान-इजराइल-अमेरिका संघर्ष अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के जवाब में ईरान ने क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में दुबई, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब शामिल हैं। दुबई में ईरानी हमलों के दौरान बुर्ज खलीफा के आसपास विस्फोट हुए, जिसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को खाली कराया गया। वीडियो में पाम जुमेराह इलाके में फेयरमॉंट होटल पर आग लगती दिखी, जहां मिसाइल मलबे या ड्रोन हमले से चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। UAE ने कई ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन गिरते मलबे से नुकसान हुआ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) और अल मकतूम एयरपोर्ट (DWC) अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। एमिरेट्स और फ्लाईदुबई ने सभी उड़ानें निलंबित कर दीं। भारतीय दूतावास ने फंसे भारतीयों से संपर्क में रहने और सहयोग लेने की सलाह दी।