Iran-Israel War: क्या बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? ईरान-इजराइल जंग के बीच आ गई बड़ी खबर

दरअसल, इस तनाव से होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज) युद्ध क्षेत्र में आ सकता है, जिससे मध्य पूर्व देशों से कच्चे तेल के निर्यात में बाधा आ सकती है। यही मुख्य कारण है कि सभी देशों में पेट्रोल-डीजल के दामों में तेजी आने की उम्मीद है।