Nepal Elections: जेन-Z आंदोलन के बाद चुनाव के लिए तैयार नेपाल, कई चेहरे मैदान में, 5 मार्च को मतदान

गगन थापा: नेपाली कांग्रेस ने युवा गगन थापा (49) को अपना नेता चुना है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की जगह ली है। नेपाली कांग्रेस को भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली एक उदार पार्टी के रूप में जाना जाता है। थापा ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह सभी घोटालों की जांच की जाएगी।

चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हैं?