भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी मसूद अज़हर की ऑडियो क्लिप वायरल, भारत पर हमला करने के लिए हज़ारों आतंकी तैयार

भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों में से एक मसूद अज़हर की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें उसे भारत के खिलाफ साजिश का संदेश देते सुना जा सकता है। क्या है इस ऑडियो क्लिप में? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 11, 2026

Masood Azhar (File Photo)

पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना और भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों में से एक मसूद अज़हर एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। पिछले साल भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' से जैश-ए-मोहम्मद को काफी नुकसान पहुंचा था। 100 से ज़्यादा आतंकी भारत के हमलों में मारे गए थे और 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। अज़हर के परिवार के कई सदस्य भी इस दौरान मारे गए थे। भारत का दिया जख्म अभी तक भरा नहीं है और अज़हर अभी भी नुकसान की भरपाई में लगा हुआ है। पाकिस्तानी सेना की मदद से फंड जुटाया जा रहा है और नए आतंकियों की भर्ती की जा रही है। इसी बीच अब अज़हर की एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें उसे भारत के खिलाफ साजिश का संदेश देते सुना जा सकता है।

भारत पर हमला करने के लिए हज़ारों आतंकी तैयार

सोशल मीडिया पर अज़हर की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें उसे कहते हुए सुना जा सकता है, "इस जमावड़े में अल्लाह के वो बंदे हैं जो रात के 3 बजे उठकर सिर्फ़ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। वो लोन नहीं मांगते, बीवी नहीं मांगते, घर नहीं मांगते, दुकान नहीं मांगते, बच्चे नहीं मांगते कि वो आज्ञाकारी बनें।"

"वो यूरोप का वीज़ा नहीं मांगते, अमेरिका का वीज़ा नहीं मांगते। वो अल्लाह से कार नहीं मांगते, नई तरह की मोटरसाइकिल नहीं मांगते, आईफ़ोन नहीं मांगते। वो अल्लाह से कहते हैं कि 'हमें शहादत दे. हमें हमारे अमीर के दिलों में जगह दे। मुझे पहले नंबर पर रख, मुझे आगे रख।' वो हर तरह की गुज़ारिश करते हैं।"

"वो मुझे चिट्ठियाँ लिखते हैं और धमकी देते हैं कि हमें जल्दी भारत भेजो, नहीं तो ये होगा, नहीं तो वो होगा। अल्लाह के लिए वो मुझसे कहते हैं, 'हमें जल्दी भेजो।' नबी के लिए वो मुझसे कहते हैं, 'हमें जल्दी भेजो।' मदीना शरीफ के लिए वो मुझसे कहते हैं, 'अल्लाह तुम्हें मदीना दिखाए। मुझे जल्दी भेजो।' वो कभी-कभी क्या तरीका अपनाते हैं? वो अल्लाह से मिलने के लिए कितने बेताब हैं?"

"वो एक नहीं है, दो नहीं हैं, सौ नहीं हैं, तीन सौ नहीं हैं, एक हज़ार नहीं हैं। अगर मैं तुम्हें नंबर बताऊं, तो दुनिया का मीडिया शोर मचा देगा। वो जल जाएंगे। वो चले जाएंगे। उनका रब उन्हें कबूल करेगा, क्योंकि हमारे रब ने पैगंबर की इस उम्मत पर बहुत प्यार बरसाया है।"

