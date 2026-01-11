भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी मसूद अज़हर की ऑडियो क्लिप वायरल, भारत पर हमला करने के लिए हज़ारों आतंकी तैयार

सोशल मीडिया पर अज़हर की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें उसे कहते हुए सुना जा सकता है, "इस जमावड़े में अल्लाह के वो बंदे हैं जो रात के 3 बजे उठकर सिर्फ़ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। वो लोन नहीं मांगते, बीवी नहीं मांगते, घर नहीं मांगते, दुकान नहीं मांगते, बच्चे नहीं मांगते कि वो आज्ञाकारी बनें।"



"वो यूरोप का वीज़ा नहीं मांगते, अमेरिका का वीज़ा नहीं मांगते। वो अल्लाह से कार नहीं मांगते, नई तरह की मोटरसाइकिल नहीं मांगते, आईफ़ोन नहीं मांगते। वो अल्लाह से कहते हैं कि 'हमें शहादत दे. हमें हमारे अमीर के दिलों में जगह दे। मुझे पहले नंबर पर रख, मुझे आगे रख।' वो हर तरह की गुज़ारिश करते हैं।"



"वो मुझे चिट्ठियाँ लिखते हैं और धमकी देते हैं कि हमें जल्दी भारत भेजो, नहीं तो ये होगा, नहीं तो वो होगा। अल्लाह के लिए वो मुझसे कहते हैं, 'हमें जल्दी भेजो।' नबी के लिए वो मुझसे कहते हैं, 'हमें जल्दी भेजो।' मदीना शरीफ के लिए वो मुझसे कहते हैं, 'अल्लाह तुम्हें मदीना दिखाए। मुझे जल्दी भेजो।' वो कभी-कभी क्या तरीका अपनाते हैं? वो अल्लाह से मिलने के लिए कितने बेताब हैं?"



"वो एक नहीं है, दो नहीं हैं, सौ नहीं हैं, तीन सौ नहीं हैं, एक हज़ार नहीं हैं। अगर मैं तुम्हें नंबर बताऊं, तो दुनिया का मीडिया शोर मचा देगा। वो जल जाएंगे। वो चले जाएंगे। उनका रब उन्हें कबूल करेगा, क्योंकि हमारे रब ने पैगंबर की इस उम्मत पर बहुत प्यार बरसाया है।"