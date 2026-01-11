नेतन्याहू को बड़ा झटका: चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन गिरफ्तार, इजरायल में हड़कंप

इजरायल की राजनीति में रविवार को तूफान खड़ा हो गया है। पुलिस ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेवरमैन को एक जांच में बाधा डालने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला गाजा युद्ध के दौरान सैन्य सूचनाओं के लीक होने से जुड़ा हुआ है।