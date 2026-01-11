नेतन्याहू को बड़ा झटका: चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन गिरफ्तार, इजरायल में हड़कंप

नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन गिरफ्तार (Photo-IANS)
इजरायल की राजनीति में रविवार को तूफान खड़ा हो गया है। पुलिस ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेवरमैन को एक जांच में बाधा डालने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला गाजा युद्ध के दौरान सैन्य सूचनाओं के लीक होने से जुड़ा हुआ है।
इजरायली मीडिया के मुताबिक ब्रेवरमैन को ब्रिटेन में अगला राजदूत नियुक्त किया जाना है। वहीं ब्रेवरमैन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा कि आज सुबह, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को लाहाव 433 के अधिकारियों ने जांच प्रक्रियाओं में बाधा डालने के संदेह में गिरफ्तार किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने ब्रेवरमैन का फोन भी जब्त कर लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता उमर मंसूर को भी इस मामले में गवाही देने के लिए तलब किया।
बता दें कि ब्रेवरमैन को नेतन्याहू के पूर्व सहयोगी एली फेल्डस्टीन द्वारा लगाए गए आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा था कि ब्रेवरमैन ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान विदेशी प्रेस को संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक होने की जांच में बाधा डालने की कोशिश की थी। दरअसल, फेल्डस्टीन ने यह आरोप एक इंटरव्यू के दौरान लगाए थे।
इजरायली पीएम नेतन्याहू के पूर्व सहयोगी एली फेल्डस्टीन ने सितंबर 2024 में इजरायली सेना के एक गोपनीय दस्तावेज जर्मन टैब्लॉइड बिल्ड को लीक कर दिया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और केस भी दर्ज किया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दस्तावेज का उद्देश्य यह साबित करना था कि हमास 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए युद्ध को समाप्त करने के लिए इजराइल के साथ बंधक समझौता करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। यह युद्ध तब शुरू हुआ था जब फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने दक्षिणी इजराइल पर आक्रमण किया था और उसी दौरान बंधकों का अपहरण कर लिया गया था।
