इस देश के राष्ट्रपति को जहर देकर मारने की कोशिश, बाल-बाल बची जान

दुनियाभर में समय-समय पर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब नेताओं को जान से मारने की कोशिश की जाती है। इसी तरह का एक और मामला हाल ही में सामने आया है। इक्वाडोर (Ecuador) के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ (Daniel Noboa) ने इस बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात शख्स ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की।
नोबोआ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्हें एक शख्स ने चॉकलेट और जैम दिया, जिसमें जहर मिलाया गया था। जांच में पता चला कि नोबो को तोहफे में दी गई चॉकलेट और जैम में तीन से ज़्यादा तरह के जहरीले केमिकल मिलाए गए थे, जो काफी घातक थे।
इंटरव्यू में नोबोआ ने बताया कि यह कोई गलती नहीं, बल्कि उन्हें मारने के लिए सोची समझी साजिश थी। उन्होंने बताया कि चॉकलेट और जैम की जांच में मिले जहरीले केमिकल के उनके पास सबूत भी हैं और इस तरह के जहरीले केमिकल गलती से तोहफे की पैकेजिंग से नहीं आ सकते थे, बल्कि जानबूझकर मिलाए गए थे। अगर नोबोआ तोहफे में मिली चॉकलेट और जैम को खा लेते, तो उनकी जान जा सकती थी। ऐसे में जिसने भी यह साजिश की, वह इक्वाडोर के राष्ट्रपति को जान से मारना चाहता था, लेकिन सावधानी बरतने की वजह से नोबोआ की जान बच गई।
गौरतलब है कि नोबोआ को कुछ दिन पहले भी मारने की कोशिश की गई थी। 7 अक्टूबर को एक ग्रामीण इलाके में उनके काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके थे। हालांकि राष्ट्रपति को कोई चोट नहीं आई थी। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
