इस देश के राष्ट्रपति को जहर देकर मारने की कोशिश, बाल-बाल बची जान

इंटरव्यू में नोबोआ ने बताया कि यह कोई गलती नहीं, बल्कि उन्हें मारने के लिए सोची समझी साजिश थी। उन्होंने बताया कि चॉकलेट और जैम की जांच में मिले जहरीले केमिकल के उनके पास सबूत भी हैं और इस तरह के जहरीले केमिकल गलती से तोहफे की पैकेजिंग से नहीं आ सकते थे, बल्कि जानबूझकर मिलाए गए थे। अगर नोबोआ तोहफे में मिली चॉकलेट और जैम को खा लेते, तो उनकी जान जा सकती थी। ऐसे में जिसने भी यह साजिश की, वह इक्वाडोर के राष्ट्रपति को जान से मारना चाहता था, लेकिन सावधानी बरतने की वजह से नोबोआ की जान बच गई।