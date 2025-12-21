बांग्लादेश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा: हिंदू युवक की हत्या के बाद यूनुस का रुख, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा

Hindu lynching Bangladesh: बांग्लादेश में हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा (Bangladesh Hindu violence) की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस(Muhammad Yunus government) के नेतृत्व में देश चुनाव की तैयारी कर रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले चिंता का विषय बने हुए हैं। हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने पूरे देश में प्रदर्शन और हिंसा को हवा दी है, इसके बीच एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा हत्या ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सन 2024 के छात्र आंदोलन में प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका में गोली मार दी गई (Sharif Osman Hadi death)। वे सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को मर गए। उनकी मौत के बाद राजधानी ढाका और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने अखबारों के दफ्तरों, सांस्कृतिक केंद्रों और भारतीय उच्चायोग पर हमले किए। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। सरकार ने इसे अशांति से दूर रहने की अपील जरूर की है। धरातल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है।