बांग्लादेश में हिंदू शख्स की निर्ममता से हत्या मामले में 7 लोग गिरफ्तार, यूनुस ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी (Sharif Usman Hadi) की मौत के बाद एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। गुरुवार रात को हादी की मौत की खबर सामने आने के बाद देश में दंगे भड़क गए थे। गुस्साई भीड़ ने अखबार के दफ्तरों समेत कई जगहों पर तोड़-फोड़ की और जमकर बवाल मचाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंदू विरोधी नारे भी लगाए और एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या की खबर भी सामने आई थी। दीपूचंद्र दास नामक इस युवक को मुस्लिम धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए अब बांग्लादेशी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।