13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश चुनाव में BNP का दबदबा, 162 सीटों पर कब्जा, तारिक रहमान होंगे नए प्रधानमंत्री!

Bangladesh Election Result 2026: बांग्लादेश चुनाव में BNP ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की PM कुर्सी पक्की मानी जा रही है। PM पद की रेस में वह सबसे बड़े दावेदार हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 13, 2026

Bangladesh Election Result Update

क्या तारिक रहमान बनेंगे बांग्लादेश के नए PM? BNP की ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Bangladesh Election Result Update:बांग्लादेश चुनाव में BNP का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। ताजा नतीजों और रुझानों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने शानदार बढ़त बना ली है और बहुमत के आंकड़े (150 सीट) को पार कर लिया है। पार्टी अब तक 165 सीटें जीत चुकी है, जबकि कुल 299 सीटों पर चुनाव हुआ था। हबकि

तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनना लगभग तय…

इस बड़ी जीत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और BNP अध्यक्ष तारिक रहमान का देश का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने जिन दो सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से जीत हासिल की है, जिससे PM पद के लिए उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है।

दूसरी ओर, जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 45 सीटें मिली हैं। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका-15 सीट से जीत दर्ज की है। शुरुआती रुझानों के अनुसार, जमात मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरता दिख रहा है।

इसके अलावा 3 सीटें अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। कुल मिलाकर अब तक 206 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनमें BNP की बढ़त बेहद स्पष्ट है। चुनाव के परिणामों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन लगभग तय है और BNP की ऐतिहासिक वापसी होने जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘पाकिस्तान मैदान पर आएगा तो रगड़ दिया जाएगा, बहुत नखरे कर रहा था,’ भारत-पाक मैच से पहले शाहनवाज हुसैन की खरी-खरी
क्रिकेट
Shahnawaz Hussain reaction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 04:58 am

Hindi News / World / बांग्लादेश चुनाव में BNP का दबदबा, 162 सीटों पर कब्जा, तारिक रहमान होंगे नए प्रधानमंत्री!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Patrika Explainer: आखिर युवकों का जबरन ‘पकड़ौआ विवाह’ क्यों करवाया जाता है?

Pakadua Marriage in Bihar, Forced Marriage in Samastipur, Groom Kidnapping Case Bihar,
विदेश

किम परिवार की विरासत किसे मिलेगी? बेटी की बढ़ती मौजूदगी दे रही है साफ संकेत

Kim Jong Un his daughter
एशिया

अमेरिका का सपोर्ट पाने के लिए 20 सालों तक हमने खुद को किराए पर दे दिया, पाक मंत्री का छलका दर्द

राष्ट्रीय

Bangladesh News: 'नए बांग्लादेश' का सफर शुरू, वोटिंग के बाद यूनुस का बड़ा बयान

Bangladesh Election 2026 (1)
विदेश

Imran Khan Blindness: जेल में 'टॉर्चर' से 85% आंखों की रोशनी गई! पूर्व पीएम के हाल पर रिपोर्ट का डरावना खुलासा

Imran Khan eyaesight loss
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.