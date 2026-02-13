Patrika Explainer: आखिर युवकों का जबरन ‘पकड़ौआ विवाह’ क्यों करवाया जाता है?

पहले टारगेट चुना जाता है; देखा जाता है कि लड़का सरकारी नौकरी वाला, पढ़ा-लिखा या संपन्न हो। बंदूक की नोक पर अपहरण किया जाता है। लड़के को बंधक बनाकर मंडप में बिठाया जाता है; कई बार कमर में रस्सी बांधकर भी रोका जाता है। जबरन सिंदूरदान और फेरे करवाए जाते हैं। मारपीट और धमकी तो आम है।