Bangladesh violence: बांग्लादेश में क्यों लग रहे भारत विरोधी नारे, क्या है इसका हादी की मौत से संबंध

Bangladesh violence: बांग्लादेश में छात्र शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। हादी की मौत से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जगह-जगह पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में बहुत जल्द चुनाव होने जा रहै हैं ऐसे में हालात के और अधिक बिगड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। हादी को पिछले शुक्रवार को कुछ नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी। इसके बाद हादी को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया गया था। यहां 6 दिनों तक लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद गुरुवार रात को हादी की मौत हो गई।