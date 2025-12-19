Bangladesh Crisis: सुलगते पड़ोस के बीच भारत अलर्ट, क्या घुसपैठ बढ़ाएगी सीमा पर तनाव ?

Bangladesh Violence:बांग्लादेश में बीते कुछ हफ्तों से मची उथल-पुथल ने अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर जो गुस्सा भड़का (Bangladesh Unrest 2025) है, उसकी आग अब भारत की सीमाओं तक महसूस की जा रही है। गत 18 दिसंबर को ढाका में शरीफ उस्मान हादी (Sharif Usman Hadi) के निधन के बाद वहां के हालात बेकाबू हो गए हैं, जिससे भारत के पांच राज्यों 'पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम' में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही बांग्लादेश एक अस्थिर दौर से गुजर रहा था। लेकिन ताज़ा चिंगारी शरीफ उस्मान हादी की हत्या से भड़की। हादी को छात्र राजनीति का एक बड़ा चेहरा माना जाता था। उनकी हत्या के बाद वहां की कट्टरपंथी ताकतों ने भारत की ओर उंगली उठानी शुरू कर दी है, जिससे ढाका से लेकर खुलना तक भारत-विरोधी भावनाएं चरम पर हैं। इस तनाव के चलते व्यापार ठप है और सीमा पार से अवैध आवाजाही की कोशिशें (Illegal Infiltration) तेज हो गई हैं।