19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Bangladesh Crisis: सुलगते पड़ोस के बीच भारत अलर्ट, क्या घुसपैठ बढ़ाएगी सीमा पर तनाव ?

Border Security:बांग्लादेश में हादी की हत्या के बाद मचे बवाल से भारतीय सीमाओं पर बढ़ा घुसपैठ का खतरा। पांच राज्यों में BSF का कड़ा पहरा, जानें क्या हैं ताज़ा हालात:

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 19, 2025

Bangladesh Crisis

भारत-बांग्लादेश सरहद पर सुलगता तनाव। (फोटो: AI Generated)

Bangladesh Violence:बांग्लादेश में बीते कुछ हफ्तों से मची उथल-पुथल ने अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर जो गुस्सा भड़का (Bangladesh Unrest 2025) है, उसकी आग अब भारत की सीमाओं तक महसूस की जा रही है। गत 18 दिसंबर को ढाका में शरीफ उस्मान हादी (Sharif Usman Hadi) के निधन के बाद वहां के हालात बेकाबू हो गए हैं, जिससे भारत के पांच राज्यों 'पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम' में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही बांग्लादेश एक अस्थिर दौर से गुजर रहा था। लेकिन ताज़ा चिंगारी शरीफ उस्मान हादी की हत्या से भड़की। हादी को छात्र राजनीति का एक बड़ा चेहरा माना जाता था। उनकी हत्या के बाद वहां की कट्टरपंथी ताकतों ने भारत की ओर उंगली उठानी शुरू कर दी है, जिससे ढाका से लेकर खुलना तक भारत-विरोधी भावनाएं चरम पर हैं। इस तनाव के चलते व्यापार ठप है और सीमा पार से अवैध आवाजाही की कोशिशें (Illegal Infiltration) तेज हो गई हैं।

सीमावर्ती राज्यों पर मंडराता संकट (India Bangladesh Border)

भारत और बांग्लादेश के बीच की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सबसे ज्यादा दबाव पश्चिम बंगाल के मालदा और बशीरहाट जैसे इलाकों पर है, जहां की भौगोलिक स्थिति घुसपैठ के लिए संवेदनशील मानी जाती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मेघालय का डॉकी बॉर्डर भी सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि अशांति का फायदा उठा कर बड़ी संख्या में घुसपैठिये भारत में प्रवेश कर सकते हैं (BSF High Alert), जिससे स्थानीय जनसांख्यिकी और कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।

घुसपैठ और सुरक्षा की चुनौती

सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के अनुसार, सीमा पर कंटीली बाड़ के बावजूद नदी वाले क्षेत्रों (Riverine borders) से घुसपैठ का खतरा बना रहता है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण वहां के अल्पसंख्यक और आम नागरिक भी डर के साये में हैं, जो पलायन कर भारत की शरण लेने की सोच सकते हैं। ऐसे में भारत को एक तरफ मानवीय दृष्टिकोण और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है।

भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के लिए बड़ी चुनौती

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश में "एंटी-इंडिया सेंटिमेंट" का बढ़ना भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे कूटनीति और सख्त सीमा निगरानी से ही हल किया जा सकता है।

बांग्लादेश : भारत के सीमावर्ती प्रदेश और नजदीकी शहर

राज्यसाझा सीमानजदीकी भारतीय शहर/जिलेनजदीकी बांग्लादेशी शहर
पश्चिम बंगाल2,217 किमीकोलकाता, मालदा, सिलिगुड़ी, बशीरहाटखुलना, राजशाही, जशोर
त्रिपुरा856 किमीअगरतला, सबरूम, खोवाईचटगांव, कोमिला
मेघालय443 किमीशिलॉन्ग (डॉकी सीमा), तुरासिलहट, मैमनसिंह
मिजोरम318 किमीलुंगलेई, कोलासिबरंगमाटी, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स
असम262 किमीकरीमगंज, धुबरीसिलहट, रंगपुर

भारत सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के संपर्क में

बहरहाल,भारत सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के संपर्क में है और वहां भारतीय दूतावास के कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इस अस्थिरता का सीधा असर दोनों देशों के बीच होने वाले रेल और सड़क परिवहन (जैसे मैत्री एक्सप्रेस) पर पड़ा है, जिससे करोड़ों का व्यापारिक नुकसान हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बांग्लादेश मिलिट्री कूप

सीमा सुरक्षा बल

crime

crime news

political

political news

politics

West Bengal

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

19 Dec 2025 04:56 pm

Published on:

19 Dec 2025 04:35 pm

Hindi News / World / Bangladesh Crisis: सुलगते पड़ोस के बीच भारत अलर्ट, क्या घुसपैठ बढ़ाएगी सीमा पर तनाव ?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

विदेश में बसने का सबसे सस्ता मौका, इन 5 देशों में भारतीय पा सकते हैं नागरिकता

विदेश

सऊदी अरब से हजारों भिखारियों की छुट्टी : क्या पाकिस्तान बना अफगानी और रोहिंग्या गिरोहों का सुरक्षित रास्ता?

Pakistani Beggars
विदेश

Year Ender 2025: साल 2025 में प्राकृतिक आपदाओं ने मचाई भारी तबाही, सैकड़ों लोगों की हुई मौत

Year Ender 2025
विदेश

ट्रंप का बड़ा फैसला, ग्रीन कार्ड लॉटरी को किया निलंबित

Donald Trump
विदेश

Bangladesh Violence: भारत के खिलाफ ऐसा गुस्सा! प्रदर्शनकारियों ने अब वो कर दिया जिसकी नहीं होगी उम्मीद

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.