ट्रंप का बड़ा फैसला, ग्रीन कार्ड लॉटरी को किया निलंबित

Donald Trump (Photo - Bloomberg)
अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप की मंजूरी के बाद उनके प्रशासन ने अमेरिकी ग्रीन कार्ड लॉटरी (US Green Card Lottery), जिसे आधिकारिक रूप से विविधता वीज़ा कार्यक्रम (Diversity Visa - DV) भी कहा जाता है, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह फैसला ब्राउन यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए इसकी घोषणा की।
अमेरिकी ग्रीन कार्ड लॉटरी या विविधता वीज़ा कार्यक्रम 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत शुरू किया गया कार्यक्रम है, जो हर साल लगभग 50,000-55,000 लोगों को लॉटरी के ज़रिए ग्रीन कार्ड प्रदान करता है।
ग्रीन कार्ड लॉटरी का उद्देश्य उन देशों के लोगों को मौका देना है जिनसे पिछले 5 सालों में अमेरिका में कम इमिग्रेशन हुआ हो, जिससे अमेरिकी इमिग्रेंट आबादी में विविधता बढ़े। हालांकि भारत, चीन, मैक्सिको जैसे उच्च इमिग्रेशन वाले देश इस लॉटरी का हिस्सा नहीं हैं।
ट्रंप के इस फैसले से कई लोगों को झटका लगेगा। ऐसे लोग जो अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं और उनके लिए वीज़ा लॉटरी ही एक विकल्प है, फिलहाल अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे।
अमेरिकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अपराध को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम (Kristi Noem) का मानना है कि ग्रीन कार्ड लॉटरी के जरिए आए कई लोगों को यह मौका नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि कई लोग इस सुविधा का गलत फायदा उठाते हुए अमेरिका में घुस जाते हैं और देश में अपराध को बढ़ाते हैं।
