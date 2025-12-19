ट्रंप का बड़ा फैसला, ग्रीन कार्ड लॉटरी को किया निलंबित

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप की मंजूरी के बाद उनके प्रशासन ने अमेरिकी ग्रीन कार्ड लॉटरी (US Green Card Lottery), जिसे आधिकारिक रूप से विविधता वीज़ा कार्यक्रम (Diversity Visa - DV) भी कहा जाता है, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह फैसला ब्राउन यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए इसकी घोषणा की।