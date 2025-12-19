विदेश में बसने का सबसे सस्ता मौका, इन 5 देशों में भारतीय पा सकते हैं नागरिकता

Citizenship in 1 Crore: आज के दौर में ग्लोबल मोबिलिटी और सिक्योर फ्यूचर की तलाश में कई भारतीय दूसरी नागरिकता की ओर रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई देश सिटिजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट (CBI) प्रोग्राम के तहत कम निवेश पर नागरिकता दे रहे हैं। इनमें से कई विकल्प 1 करोड़ रुपये से काफी कम में उपलब्ध हैं। ये प्रोग्राम तेज़, कानूनी और बिना रहने की अनिवार्यता के हैं यानी मतलब आपको वहां शिफ्ट होने की जरूरत नहीं।