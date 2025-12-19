19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

विदेश

विदेश में बसने का सबसे सस्ता मौका, इन 5 देशों में भारतीय पा सकते हैं नागरिकता

Citizenship for Indians: 1 करोड़ रुपये से कम निवेश में भारतीय नागरिक कई देशों की नागरिकता हासिल कर सकते हैं, जो वीजा-फ्री ट्रैवल और बेहतर ग्लोबल मोबिलिटी देती है।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 19, 2025

भारतीय नागरिकों के लिए सबसे सस्ती नागरिकता (AI Image)

Citizenship in 1 Crore: आज के दौर में ग्लोबल मोबिलिटी और सिक्योर फ्यूचर की तलाश में कई भारतीय दूसरी नागरिकता की ओर रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई देश सिटिजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट (CBI) प्रोग्राम के तहत कम निवेश पर नागरिकता दे रहे हैं। इनमें से कई विकल्प 1 करोड़ रुपये से काफी कम में उपलब्ध हैं। ये प्रोग्राम तेज़, कानूनी और बिना रहने की अनिवार्यता के हैं यानी मतलब आपको वहां शिफ्ट होने की जरूरत नहीं।

टॉप 5 सबसे सस्ते देश

डोमिनिका
न्यूनतम निवेश: करीब 80-85 लाख रुपये (डोनेशन ऑप्शन)।
फायदे: 140+ देशों में वीजा-फ्री ट्रैवल, तेज़ प्रोसेसिंग (3-6 महीने), कोई रेजिडेंसी जरूरत नहीं। कैरेबियन की खूबसूरत आइलैंड पर टैक्स बेनिफिट्स भी।

एंटीगुआ और बारबुडा
न्यूनतम निवेश: करीब 76-85 लाख रुपये।
फायदे: 150+ देशों में वीजा-फ्री एक्सेस (यूके, यूरोप शामिल), फैमिली के लिए अच्छा ऑप्शन और सिर्फ 5 दिन की विजिट जरूरी (5 साल में)।

ग्रेनाडा
न्यूनतम निवेश: करीब 95 लाख से 1 करोड़ रुपये।
फायदे: यूएस E-2 वीजा का एक्सेस (अमेरिका में बिजनेस और रहने का मौका), 145+ देशों में वीजा-फ्री। फैमिली इनक्लूजन आसान।

सेंट लूसिया
न्यूनतम निवेश: करीब 76-90 लाख रुपये।
फायदे: खूबसूरत कैरेबियन लोकेशन, कोई ग्लोबल टैक्स नहीं, 140+ देशों में ट्रैवल फ्रीडम। प्रोसेसिंग 4-5 महीने।

वानुअतु
न्यूनतम निवेश: करीब 1 करोड़ रुपये के आसपास।
फायदे: दुनिया का सबसे तेज़ CBI प्रोग्राम (60 दिन में नागरिकता), एशिया-पैसिफिक में अच्छा एक्सेस, टैक्स हेवन।

भारत ड्यूल सिटिजनशिप की अनुमति नहीं देता, इसलिए भारतीय पासपोर्ट छोड़ना पड़ सकता है। निवेश राशि फीस और करेंसी रेट पर निर्भर करती है। तुर्की जैसे देश करीब 1 करोड़ में रियल एस्टेट ऑप्शन देते हैं, लेकिन ऊपर वाले सबसे सस्ते हैं। ये वैलिड हैं और ग्लोबल मोबिलिटी, टैक्स प्लानिंग और फैमिली सिक्योरिटी के लिए पॉपुलर हो रहे हैं।

Published on:

19 Dec 2025 03:36 pm

Hindi News / World / विदेश में बसने का सबसे सस्ता मौका, इन 5 देशों में भारतीय पा सकते हैं नागरिकता

