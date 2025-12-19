Year Ender 2025: साल 2025 में प्राकृतिक आपदाओं ने मचाई भारी तबाही, सैकड़ों लोगों की हुई मौत

प्राकृतिक आपदाओं से भरे इस साल के अंतिम महीनों में चक्रवात ने श्रीलंका में तबाही मचाई और फिर उसके बाद इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी फट गया। यह ज्वालामुखी करीब 10-12 हजार साल बाद फिर से फटा जो कि अपने आप में एक बड़ी घटना थी। यह विस्फोट काफी भयानक था और इसके चलते बड़े-बड़े राख के गुब्बारे करीब 14 किलोमीटर ऊपर तक हवा में उठे। ज्वालामुखी से निकली राख का बादल इथियोपिया के लाल सागर से होते हुए यमन, ओमान, अरब सागर के ऊपर से पश्चिमी भारत से होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचा और फिर चीन की ओर बढ़ गया।