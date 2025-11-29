‘दित्वा’ तूफान ने श्रीलंका को डुबोया, भारत ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ: कोलंबो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी हेल्प डेस्क खोली, NDRF टीमें पहुंचीं !

Cyclone Ditwah India Help: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा ने भयंकर तबाही मचा दी है। रिकॉर्ड बारिश से बाढ़ और भूस्खलन के कारण हजारों घर बह गए हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत (Cyclone Ditwah Sri Lanka) ने अपने पड़ोसी देश का साथ निभाया है। भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो के भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तुरंत आपातकालीन हेल्प डेस्क खोल दी है। अगर कोई भारतीय नागरिक वहां फंसा हुआ है या किसी भी हवाई अड्डे पर मदद चाहिए तो सिर्फ एक व्हाट्सएप करें– +94 773727832। टीम फौरन पहुंच रही है और खाने-पानी से लेकर सुरक्षित जगह तक का सारा इंतजाम कर रही है। ध्यान रहे कि चक्रवात के चलते कोलंबो (Colombo Airport Emergency Desk) समेत कई इलाकों में उड़ानें रद्द हो गई हैं। हवाई अड्डे पर सैकड़ों भारतीय यात्री फंसे हुए थे। भारतीय दूतावास ने फौरन खाने, पानी और जरूरी सामान (India NDRF Sri Lanka Rescue) पहुंचाया। अब कोई भी भारतीय अकेला नहीं है – हेल्प डेस्क 24 घंटे काम कर रही है।