भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना का कनाडा में मर्डर, पुलिस को बॉयफ्रेंड पर शक

कनाडा (Canada) में भारतीय मूल (Indian Origin) की एक महिला के मर्डर से खलबली मच गई है। ओंटारियो (Ontario) प्रांत के टोरंटो (Toronto) शहर में रहने वाली 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) शुक्रवार की रात को लापता हो गई। इसके बाद रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी गई। हिमांशी को ढूंढने के लिए पुलिस रातभर सर्च ऑपरेशन में लगी रही। शनिवार की सुबह करीब 6 बजकर 30 मिनट पर शहर के क्वीन वेस्ट इलाके में एक घर में हिमांशी का शव मिला।