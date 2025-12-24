भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना का कनाडा में मर्डर, पुलिस को बॉयफ्रेंड पर शक

Himanshi Khurana murder case (File Photo)
कनाडा (Canada) में भारतीय मूल (Indian Origin) की एक महिला के मर्डर से खलबली मच गई है। ओंटारियो (Ontario) प्रांत के टोरंटो (Toronto) शहर में रहने वाली 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) शुक्रवार की रात को लापता हो गई। इसके बाद रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी गई। हिमांशी को ढूंढने के लिए पुलिस रातभर सर्च ऑपरेशन में लगी रही। शनिवार की सुबह करीब 6 बजकर 30 मिनट पर शहर के क्वीन वेस्ट इलाके में एक घर में हिमांशी का शव मिला।
पुलिस ने हिमांशी की मौत को मर्डर मानते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी (Abdul Ghafoori) पर शक है। वह टोरंटो का निवासी है और हिमांशी का बॉयफ्रेंड है। गफूरी फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। टोरंटो पुलिस ने जांच तेज़ कर दी है और जनता से गफूरी की जानकारी शेयर करने के लिए कहा है। गफूरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने देशव्यापी अलर्ट जारी किया है।
पुलिस ने बताया कि हिमांशी की मौत डोमेस्टिक वॉयलेंस का मामला हो सकता है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि इसी दौरान गफूरी ने हिमांशी का मर्डर किया होगा।
हिमांशी के मर्डर के बाद इस मामले पर कनाडा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास (Indian Consulate General) की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "टोरंटो में भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से हम बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। दूतावास पिछले कुछ दिनों से इस मामले से लगातार जुड़ा हुआ है और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग