Jamia Controversy: परीक्षा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर ‘अत्याचार’ वाला सवाल क्यों मचा रहा हंगामा ?

Jamia Controversy: दिल्ली की मशहूर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हाल में एक परीक्षा सवाल ने बड़ा विवाद(Jamia Controversy) पैदा कर दिया है। सोशल वर्क विभाग के बीए (ऑनर्स) पहले सेमेस्टर के 'भारत में सामाजिक समस्याएं' पेपर में छात्रों से पूछा गया – "भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों (Muslim Minorities) पर अत्याचारों की चर्चा करें और उपयुक्त उदाहरण दें।" यह 15 अंकों का महत्वपूर्ण सवाल था। सवाल वाले (Exam Question)पेपर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसे एकतरफा और विभाजनकारी बताया। आलोचकों का मानना है कि सरकारी फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटी में ऐसा सवाल छात्रों पर एक खास नजरिया थोपने जैसा है। इससे सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंच सकती है।