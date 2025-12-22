Bangladesh: भारत विरोधी भावना पर बौखला उठीं शेख हसीना, ‘चिकन नेक’ पर बयानबाजी को बताया खतरनाक, दे डाली चेतावनी

बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर फैली अराजकता और भारत विरोधी भावना पर पूर्व पीएम शेख हसीना ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हुई देश में भड़की हिंसा पर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना की। इसके साथ कहा कि हिंसा पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अस्थिर करती है।