गर्भावस्था में गर्मी और उमस का असर होने वाले बच्चे के कद पर पड़ सकता है, रिसर्च में हुआ खुलासा

रिसर्च से पता चलता है कि गर्भावस्था में उमस भरे मौसम से उसका कद छोटा रह सकता है। उमस गर्मी के प्रभाव को चार गुना बढ़ा देती है, जिससे बच्चे की ऊंचाई-उम्र अनुपात में 1-5% तक कमी आ सकती है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में उमसयुक्त गर्म दिनों की अधिकता से बच्चे का कद 5.1% तक प्रभावित होता है। ज़्यादा उमस वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में छोटे कद का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि इससे पोषण अवशोषण और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ती उमस इस समस्या को और गंभीर बना रही है।