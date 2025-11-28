भूस्खलन और बाढ़ से 56 लोगों की मौत, श्रीलंका में सभी कार्यालय और स्कूल बंद,भारत में 30 नवंबर को दस्तक देगा दित्वा चक्रवात

श्रीलंका में बाढ़ के चलते 56 लोगों की मौत हो चुकी है। (Photo: IANS)
Sri lanka flood Death Toll: श्रीलंका में शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद करने के आदेश दि दिए गए, क्योंकि देश भर में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 (Sri Lanka Flood Death) हो गई है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एपी ने अधिकारियों के हवाले से दी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दित्वा चक्रवात (Ditwah Cyclone) भारत में 30 नवंबर को दस्तक दे सकता है।
श्रीलंका में पिछले हफ़्ते मौसम बहुत ख़राब हो गया और गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिससे घरों, खेतों और सड़कों पर पानी भर गया और भूस्खलन हुआ। अधिकारियों के अनुसार, अब तक 600 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
Sri Lanka Flood: सरकार के आपदा प्रबंधन केंद्र (डीएमसी) ने बताया कि राजधानी कोलंबो से लगभग 300 किलोमीटर पूर्व में स्थित बदुल्ला और नुवारा एलिया के केंद्रीय चाय उत्पादक क्षेत्रों में भूस्खलन में 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 14 लोग घायल हो गए हैं और 21 लोग लापता बताए जा रहे हैं।
श्रीलंका सरकार ने देश भर में खराब मौसम का हवाला देते हुए शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को बंद करने की घोषणा की। श्रीलंका सरकार ने यह कहा कि देश अधिक अशांत मौसम के लिए तैयार है। दित्वा चक्रवात श्रीलंका के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है।
श्रीलंका के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को द्वीप के कुछ मध्य और उत्तरी भागों में 200 मिमी से अधिक वर्षा होने की संभावना है।
Cyclone Ditwah landfall in India: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, यह मौसमी प्रणाली शक्तिशाली हवाओं और अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना के साथ मज़बूत हो गई है। इसके 30 नवंबर को भारत में दस्तक देने की उम्मीद है।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और डीएमसी ने निचले इलाकों में रहने वालों को ऊंचे स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। सिंचाई विभाग के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के भीतर केलानी नदी घाटी के निचले इलाकों के लिए भी लाल स्तर की बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। जोखिम वाले इलाकों में कोलंबो भी शामिल है।
श्रीलंका के ज़्यादातर जलाशय और नदियां उफान पर आ गईं, जिससे सड़कें जाम हो गईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सड़कों और रेल पटरियों पर चट्टानें, कीचड़ और पेड़ गिरने के बाद अधिकारियों ने देश के कई हिस्सों में प्रांतों को जोड़ने वाली सड़कें बंद कर दीं, जिससे कुछ इलाकों में पानी भर गया।
रेलवे विभाग ने भी शुक्रवार सुबह 6 बजे से कुछ ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर सभी ट्रेनें रद्द कर दीं। इसके अलावा, बीबीसी ने बताया कि एडवांस्ड लेवल परीक्षा (ए-लेवल) देने वाले छात्रों की परीक्षाएँ मौसम के कारण स्थगित कर दी गईं। देश भर में राहत और बचाव कार्यों के लिए लगभग 20,500 सैन्य टुकड़ियाँ तैनात की गई हैं।
एपी के अनुसार, स्थानीय टेलीविजन पर गुरुवार को वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को बाढ़ से घिरे एक घर की छत पर फंसे तीन लोगों को बचाते हुए दिखाया गया, जबकि नौसेना और पुलिस ने निवासियों को ले जाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि फुटेज में पूर्वी शहर अम्पारा के निकट बाढ़ के पानी में एक कार को बहते हुए दिखाया गया है, जिसमें तीन यात्रियों की मौत हो गई।
