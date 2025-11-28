भूस्खलन और बाढ़ से 56 लोगों की मौत, श्रीलंका में सभी कार्यालय और स्कूल बंद,भारत में 30 नवंबर को दस्तक देगा दित्वा चक्रवात

Sri lanka flood Death Toll: श्रीलंका में शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद करने के आदेश दि दिए गए, क्योंकि देश भर में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 (Sri Lanka Flood Death) हो गई है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एपी ने अधिकारियों के हवाले से दी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दित्वा चक्रवात (Ditwah Cyclone) भारत में 30 नवंबर को दस्तक दे सकता है।