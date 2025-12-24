मुफ्त में खाना नहीं दिया, तो रेस्टोरेंट कर्मचारी का कान ही चबा डाला, कोर्ट बोला – आरोपी समाज के लिए खतरा

अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है। (PC:AI)
Man bites off restaurant worker’s ear: एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी को मुफ्त में खाना देने से इंकार करना बहुत भारी पड़ा। नाराज शख्स ने उस पर हमला बोल दिया और उसका कान चबा डाला। अदालत ने वेन किल्टी (Wayne Kilty) नामक शख्स को समाज के लिए खतरा बताते हुए जेल भेज दिया है। यह घटना इंग्लैंड के सुंदरलैंड शहर में स्थित एक चीनी रेस्टोरेंट की है।
मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, वेन किल्टी नामक शख्स रेस्टोरेंट में पहुंचा और मुफ्त में खाना देने की मांग करने लगा। रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने जब इससे इंकार करते हुए उसे वहां से जाने को कहा, तो वह भड़क गया। आरोपी ने पहले कर्मचारी को बुरी तरह मारा, फिर उसका कान चबा डाला। अदालत ने इसे एक गंभीर अपराध मानते हुए वेन किल्टी को 64 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई है। वह पहले भी किसी मामले में दोषी ठहराया जा चुका है।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वेन किल्टी समाज के लिए खतरा है। हमलावर ने अपने बचाव में कहा कि उसे कम दिखाई देता है और उसे लगा कि रेस्टोरेंट का कर्मचारी उस पर हमला करने वाला है। इसलिए उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया। हालांकि, अदालत ने उसकी दलीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा - जब तुम रेस्टोरेंट पहुंचे पूरी तरह नशे में थे। यदि तुम्हें लग रहा था कि तुम पर हमला होने वाला है, तो वहां से भागना चाहिए था, लेकिन तुमने कर्मचारी को बुरी तरह घायल कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, वेन किल्टी रेस्टोरेंट के कर्मचारी को खींचकर बाहर ले गया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसने कर्मचारी का एक कान चबा डाला। पीड़ित कर्मचारी की नाक भी बुरी तरह टूट गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सुनवाई एक दौरान आरोपी के वकील ने बताया कि अमोनिया अटैक में किल्टी की एक आंख की रोशनी चली गई थी और दूसरी आंख में मोतियाबिंद है, जिससे उसकी नज़र कमजोर हो गई है। किल्टी ने अपनी जिंदगी में काफी बुरा समय देखा है, इस वजह से वह शराब और गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो गया।
फिलहाल, इस घटना से आसपास के दुकानदारों में खौफ है। उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। पुलिस ने बताया कि वेन किल्टी नशे में था और लगातार मुफ्त में खाने की डिमांड कर रहा था। जब कर्मचारी ने उसे बाहर जाने को कहा था, तो उसने अपना आपा खो दिया। पहले उसने कर्मचारी पर प्लास्टिक का वाइज़र फेंका। इसके बाद वह कर्मचारी को खींचकर बाहर ले गया और मुक्कों की बरसात कर दी। इतना ही नहीं, उसने कर्मचारी का एक कान भी चबा डाला।
