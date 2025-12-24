मुफ्त में खाना नहीं दिया, तो रेस्टोरेंट कर्मचारी का कान ही चबा डाला, कोर्ट बोला – आरोपी समाज के लिए खतरा

रिपोर्ट के अनुसार, वेन किल्टी रेस्टोरेंट के कर्मचारी को खींचकर बाहर ले गया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसने कर्मचारी का एक कान चबा डाला। पीड़ित कर्मचारी की नाक भी बुरी तरह टूट गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सुनवाई एक दौरान आरोपी के वकील ने बताया कि अमोनिया अटैक में किल्टी की एक आंख की रोशनी चली गई थी और दूसरी आंख में मोतियाबिंद है, जिससे उसकी नज़र कमजोर हो गई है। किल्टी ने अपनी जिंदगी में काफी बुरा समय देखा है, इस वजह से वह शराब और गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो गया।