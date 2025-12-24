24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मुफ्त में खाना नहीं दिया, तो रेस्टोरेंट कर्मचारी का कान ही चबा डाला, कोर्ट बोला – आरोपी समाज के लिए खतरा

Free food dispute violent attack: यूके में एक शख्स को रेस्टोरेंट के कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में जेल भेजा गया है। आरोपी ने फ्री खाने की डिमांड की थी, जब वह पूरी नहीं हुई तो वो भड़क उठा और कर्मचारी का कान चबा डाला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 24, 2025

Man bites off restaurant worker’s ear

अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है। (PC:AI)

Man bites off restaurant worker’s ear: एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी को मुफ्त में खाना देने से इंकार करना बहुत भारी पड़ा। नाराज शख्स ने उस पर हमला बोल दिया और उसका कान चबा डाला। अदालत ने वेन किल्टी (Wayne Kilty) नामक शख्स को समाज के लिए खतरा बताते हुए जेल भेज दिया है। यह घटना इंग्लैंड के सुंदरलैंड शहर में स्थित एक चीनी रेस्टोरेंट की है।

64 महीने के लिए भेजा जेल

मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, वेन किल्टी नामक शख्स रेस्टोरेंट में पहुंचा और मुफ्त में खाना देने की मांग करने लगा। रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने जब इससे इंकार करते हुए उसे वहां से जाने को कहा, तो वह भड़क गया। आरोपी ने पहले कर्मचारी को बुरी तरह मारा, फिर उसका कान चबा डाला। अदालत ने इसे एक गंभीर अपराध मानते हुए वेन किल्टी को 64 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई है। वह पहले भी किसी मामले में दोषी ठहराया जा चुका है।

काम नहीं आई कोई दलील

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वेन किल्टी समाज के लिए खतरा है। हमलावर ने अपने बचाव में कहा कि उसे कम दिखाई देता है और उसे लगा कि रेस्टोरेंट का कर्मचारी उस पर हमला करने वाला है। इसलिए उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया। हालांकि, अदालत ने उसकी दलीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा - जब तुम रेस्टोरेंट पहुंचे पूरी तरह नशे में थे। यदि तुम्हें लग रहा था कि तुम पर हमला होने वाला है, तो वहां से भागना चाहिए था, लेकिन तुमने कर्मचारी को बुरी तरह घायल कर दिया।

पीड़ित की होगी सर्जरी

रिपोर्ट के अनुसार, वेन किल्टी रेस्टोरेंट के कर्मचारी को खींचकर बाहर ले गया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसने कर्मचारी का एक कान चबा डाला। पीड़ित कर्मचारी की नाक भी बुरी तरह टूट गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सुनवाई एक दौरान आरोपी के वकील ने बताया कि अमोनिया अटैक में किल्टी की एक आंख की रोशनी चली गई थी और दूसरी आंख में मोतियाबिंद है, जिससे उसकी नज़र कमजोर हो गई है। किल्टी ने अपनी जिंदगी में काफी बुरा समय देखा है, इस वजह से वह शराब और गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो गया।

घटना से लोगों में खौफ

फिलहाल, इस घटना से आसपास के दुकानदारों में खौफ है। उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। पुलिस ने बताया कि वेन किल्टी नशे में था और लगातार मुफ्त में खाने की डिमांड कर रहा था। जब कर्मचारी ने उसे बाहर जाने को कहा था, तो उसने अपना आपा खो दिया। पहले उसने कर्मचारी पर प्लास्टिक का वाइज़र फेंका। इसके बाद वह कर्मचारी को खींचकर बाहर ले गया और मुक्कों की बरसात कर दी। इतना ही नहीं, उसने कर्मचारी का एक कान भी चबा डाला।

ये भी पढ़ें

प्रेमिका के साथ होटल के रूम में था शख्स, मौके पर पहुंच गई पत्नी, बिल्डिंग से लटक यूं बचाई ‘जान’
विदेश
China News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Dec 2025 11:45 am

Published on:

24 Dec 2025 11:39 am

Hindi News / World / मुफ्त में खाना नहीं दिया, तो रेस्टोरेंट कर्मचारी का कान ही चबा डाला, कोर्ट बोला – आरोपी समाज के लिए खतरा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश में पाक करा रहा हिंदुओं की हत्या, उसी के नागरिक ने कहा- भारत का बलिदान मत भूलो, पाकिस्तान तो कैंसर है

विदेश

इमरान खान की बहनों को नहीं दी जा रही उनसे मिलने की अनुमति, अदियाला जेल के पास किया विरोध प्रदर्शन

Imran Khan in jail
विदेश

2049 तक अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का प्लान, ‘वर्ल्ड-क्लास’ फौज बना रहा चीन, नए दावे ने मचाई खलबली!

Xi Jinping
विदेश

Epstein Sex Scandal में सबसे बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति ट्रंप पर रेप का आरोप

Donald Trump
विदेश

भारत-विरोधी माहौल के बीच बांग्लादेश का नरम रुख, यूनुस भारत से तनाव घटाने में जुटे

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.