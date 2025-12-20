प्रेमिका के साथ होटल के रूम में था शख्स, मौके पर पहुंच गई पत्नी, बिल्डिंग से लटक यूं बचाई ‘जान’

चीन में एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बचने के लिए होटल की बिल्डिंग से लटक गया। (PC: NX/AI)
married man affair China: एक मशहूर कहावत है 'इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते'। चीन में रहने वाले एक शख्स को एक महिला से प्यार हो गया। दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और सीमाओं के बंधन भी टूट गए। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शख्स का पहले से शादीशुदा होना मामले में ट्विस्ट ले आया। न इश्क छिपा और न ही नजदीकियां, फिर हो हुआ वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया।
यह मामला चीन के झेजियांग प्रांत (Zhejiang Province) का है। मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ होटल के रूम में था तभी वहां उसकी पत्नी पहुंच गई। पत्नी से बचने के लिए वह खिड़की से बाहर निकलकर होटल की बिल्डिंग से लटक गया। जिसने भी यह नजारा देखा, कुछ देर के लिए सहम गया। क्योंकि जिस ऊंचाई पर शख्स लटका हुआ था, वहां से गिरने का मतलब होता मौत। बाद में जब इसकी वजह पता चली तो लोगों की हंसी नहीं रुकी।
रिपोर्ट के मुताबिक, शादीशुदा शख्स अपनी प्रेमिका को लेकर झेजियांग प्रांत के Boyu Hotel पहुंचा था। कुछ देर बाद उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई। पत्नी से बचने का जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो शख्स होटल के कमरे की खिड़की से बाहर निकला और होटल के साइन बोर्ड को पकड़कर लटक गया। कपड़ों के नाम पर उसके शरीर पर केवल बाक्सर थे। होटल में रहने वाले दूसरे लोग भी अपनी खिड़कियों से यह नजारा देखते रहे। इस दौरान, किसी ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब पूरी दुनिया इसे देख रही है।
सोशल मीडिया पर अब इस शख्स का मजाक बन रहा है। एक यूजर ने लिखा है - अवैध संबंधों का यही नतीजा होता है। ऐसा करने वाले सभी लोगों को ऊंचाई पर चढ़ना सीख लेना चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'पत्नी को धोखा देने की कीमत तो चुकानी होगी'। होटल की बिल्डिंग पर लटकने वाले शख्स की पहचान उजागर नहीं हुई है। लेकिन उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वैसे ये कोई एकमात्र मामला नहीं है। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अवैध संबंधों के पकड़े जाने से डर से प्रेमी या प्रेमिका को यूं भागने के लिए मजबूर होना पड़ा हो।
शुरुआत में जब लोगों ने शख्स को चार मंजिला इमारत से लटकते देखा तो उन्हें लगा कि वह कोई स्टंट कर रहा है। हालांकि, कुछ देर में पूरी तस्वीर साफ हो गई। शख्स रूम की खिड़की से बाहर निकलकर किसी तरह कुछ दूर लगे होटल के साइन बोर्ड तक पहुंचा और काफी देर तक वहीं लटका रहा। खिड़की और साइन बोर्ड के बीच की दूरी तय करना काफी मुश्किल था। पैर फिसलने का मतलब था सीधे मौत को दावत। लेकिन शख्स को उस समय यह सब नजर नहीं आया, वह बस अपनी पत्नी की नजरों से बचना चाहता था।
