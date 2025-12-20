प्रेमिका के साथ होटल के रूम में था शख्स, मौके पर पहुंच गई पत्नी, बिल्डिंग से लटक यूं बचाई ‘जान’

सोशल मीडिया पर अब इस शख्स का मजाक बन रहा है। एक यूजर ने लिखा है - अवैध संबंधों का यही नतीजा होता है। ऐसा करने वाले सभी लोगों को ऊंचाई पर चढ़ना सीख लेना चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'पत्नी को धोखा देने की कीमत तो चुकानी होगी'। होटल की बिल्डिंग पर लटकने वाले शख्स की पहचान उजागर नहीं हुई है। लेकिन उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वैसे ये कोई एकमात्र मामला नहीं है। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अवैध संबंधों के पकड़े जाने से डर से प्रेमी या प्रेमिका को यूं भागने के लिए मजबूर होना पड़ा हो।