पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 51 लोगों की मौत, लाखों लोग प्रभावित

पंजाब में मानसून की तबाही ने पूरे राज्य को जलमग्न कर दिया है। दशकों की सबसे भयानक बाढ़ ने जनजीवन को ठप कर दिया है, जहां अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.87 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी प्रमुख नदियों का उफान, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर से आने वाले अतिरिक्त पानी और लगातार भारी बारिश ने 23 जिलों के लगभग 2,000 गांवों को पानी की चपेट में ले लिया है। कृषि प्रधान राज्य में 1.75 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसानों की कमर टूट गई है।
यह बाढ़ अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हुई, लेकिन सितंबर में यह और विकराल रूप धारण कर चुकी है। शुरुआत में 12 जिलों तक सीमित रही आपदा अब पूरे 23 जिलों में फैल चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिले गुरदासपुर (323 गांव), कपूरथला (107), फिरोजपुर (101), पठानकोट (89), होशियारपुर (85) और अमृतसर हैं। पठानकोट में सबसे ज्यादा 6 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि अमृतसर, बरनाला, होशियारपुर, लुधियाना और मानसा में 3-3 मौतें हुई हैं। लुधियाना में सतलुज नदी के बांध में कटाव से 15 गांवों में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है, और शहरी इलाकों जैसे राहों रोड व टिब्बा रोड तक बाढ़ पहुंच सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, जिससे स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि, घग्गर नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, खराब ड्रेनेज सिस्टम और अवैध खनन ने इस आपदा को और गंभीर बना दिया। भारत में हर साल औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित होती है, लेकिन इस बार पंजाब में 11.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई।
बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 23 टीमें, सेना, वायुसेना, बीएसएफ और एसडीआरएफ ने मिलकर 22,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 35 हेलीकॉप्टर, 12 सैन्य टुकड़ियां और 114 नावें राहत में लगी हुई हैं। राज्य में 200 से अधिक राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां 6,000 से ज्यादा लोग ठहराए गए हैं। गुरुद्वारे और एनजीओ भोजन, कपड़े व दवाइयां बांट रहे हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग की है। उन्होंने किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजे का आश्वासन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य नेता भी राहत कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपये दान दिए, जबकि सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ जैसे सितारे मदद के लिए आगे आए। हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ रुपये की सहायता घोषित की।