पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 51 लोगों की मौत, लाखों लोग प्रभावित

यह बाढ़ अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हुई, लेकिन सितंबर में यह और विकराल रूप धारण कर चुकी है। शुरुआत में 12 जिलों तक सीमित रही आपदा अब पूरे 23 जिलों में फैल चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिले गुरदासपुर (323 गांव), कपूरथला (107), फिरोजपुर (101), पठानकोट (89), होशियारपुर (85) और अमृतसर हैं। पठानकोट में सबसे ज्यादा 6 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि अमृतसर, बरनाला, होशियारपुर, लुधियाना और मानसा में 3-3 मौतें हुई हैं। लुधियाना में सतलुज नदी के बांध में कटाव से 15 गांवों में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है, और शहरी इलाकों जैसे राहों रोड व टिब्बा रोड तक बाढ़ पहुंच सकती है।