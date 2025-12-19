Space Chaos : क्या अंतरिक्ष में होने वाली ‘महाटक्कर’ भारत में इंटरनेट और GPS कर देगी बंद ?

Space Traffic: ब्रह्मांड की गहराइयों में मानव निर्मित उपग्रहों (Satellites) का एक ऐसा जाल बिछ गया है, जो अब हमारे लिए ही 'काल' बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में बढ़ता 'ट्रैफिक जाम' (Space Traffic) किसी भी पल (Kessler Syndrome Impact) एक ऐसी तबाही ला सकता है, जिससे पृथ्वी पर संचार क्रांति हमेशा के लिए थम सकती है। नासा (NASA) और इसरो (ISRO) जैसी एजेंसियां अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं, जहां एक छोटी सी चूक भी मानव सभ्यता को दशकों पीछे धकेल सकती है। दिसंबर 2025 में प्रकाशित शोध के अनुसार, अंतरिक्ष में सुरक्षा को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने CRASH Clock (Collision Realization And Significant Harm) नामक एक नया पैमाना तैयार किया है।