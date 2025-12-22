22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सिडनी बॉन्डी बीच आतंकी हमले में नया खुलासा: 4 बम फेंके गए, जिसमें शामिल था ‘टेनिस बॉल बम’

ISIS Inspired Terrorism: सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले का पूरा सच जानें। कैसे पिता-पुत्र ने मिलकर 15 लोगों की जान ली और 'टेनिस बॉल बम' का इस्तेमाल किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 22, 2025

Sydney Bondi Beach Shooting

सिडनी बॉन्डी बीच पर फायरिंग करने वालों में से एक हमलावर। ( फोटो: X Handle/ Bharat Intel 360)

Sydney Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 (Sydney Terror Attack 2025) को हुए भयावह आतंकी हमले की जांच में नए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हमलावरों ने भीड़ पर चार घरेलू बम फेंके थे, जिनमें एक 'टेनिस बॉल बम' भी शामिल था। यह हमला उस समय हुआ जब करीब 1,000 लोग यहूदी त्योहार 'हनुक्का' का जश्न मना रहे थे। दो बंदूकधारियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 10 साल की एक बच्ची समेत 15 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।

पिता-पुत्र की जोड़ी ने रची थी खूनी साजिश (Sajid Akram Pakistan)

पुलिस के अनुसार, इस नरसंहार को अंजाम देने वाले हमलावर पिता-पुत्र थे। 50 वर्षीय साजिद अकरम (पाकिस्तानी मूल का) और उसका 24 वर्षीय बेटा नवेद अकरम पूरी तैयारी के साथ आए थे। साजिद को पुलिस ने घटनास्थल पर ही मार गिराया, जबकि नवेद गंभीर रूप से घायल होकर गिरफ्तार हुआ। नवेद पर अब तक हत्या और आतंकवाद समेत कुल 59 गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

विस्फोटकों का विवरण: 'टेनिस बॉल बम' की साजिश (Tennis Ball Bomb)

जांच में खुलासा हुआ कि हमले की शुरुआत में ही हमलावरों ने फुटब्रिज से भीड़ की ओर चार घरेलू बम फेंके थे। हालांकि, तकनीकी खराबी के कारण ये सभी बम फटने में असफल रहे। इनमें शामिल थे:

तीन पाइप बम (Pipe Bombs)

एक "टेनिस बॉल बम" (Tennis Ball Bomb): इस गेंद के भीतर विस्फोटक, ब्लैक पाउडर और स्टील की बॉल बेयरिंग्स भरी गई थीं ताकि धमाके के समय वे छर्रों की तरह लोगों को घायल कर सकें।

विशेषज्ञों के अनुसार ये बम "काम करने योग्य" (Viable) थे। बम न फटने के बाद आतंकियों ने राइफल और शॉटगन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी।

ISIS से प्रेरित था हमला (ISIS Attack)

पुलिस जांच से पुष्टि हुई है कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) की विचारधारा से प्रेरित था। हमलावरों के पास से ISIS के झंडे और यहूदियों (जियोनिस्ट्स) के खिलाफ नफरत भरे वीडियो मिले हैं। इन्होंने महीनों पहले हमले की साजिश बुनी थी; अक्टूबर में वे ग्रामीण इलाकों में फायरिंग का अभ्यास करते दिखे थे और नवंबर में उनकी फिलीपींस यात्रा भी संदिग्ध रही है। हमले से ठीक दो दिन पहले (12 दिसंबर) उन्होंने बॉन्डी बीच की रेकी (जासूसी) भी की थी।

ऑस्ट्रेलिया में सदमे का माहौल (Hanukkah Shooting Australia)

इस घटना ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को झकझोर दिया है, जहाँ सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं दुर्लभ मानी जाती हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने यहूदी समुदाय से माफी मांगी और देश में एकता की अपील की है। सरकार अब बंदूक कानूनों को और अधिक सख्त करने पर विचार कर रही है। यह हमला अप्रैल 2024 में बॉन्डी जंक्शन पर हुए चाकू हमले के बाद इस क्षेत्र की दूसरी बड़ी त्रासदी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

22 Dec 2025 04:45 pm

Hindi News / World / सिडनी बॉन्डी बीच आतंकी हमले में नया खुलासा: 4 बम फेंके गए, जिसमें शामिल था ‘टेनिस बॉल बम’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

हिंदू युवक की हत्या मामले में आया बड़ा अपडेट, जानें

विदेश

Bangladesh Violence: कौन है छात्र नेता मोतालेब शिकदर ? उस्मान हादी के बाद जिसे अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली

Bangladesh Violence
विदेश

शिफ्ट होने पर मिलेंगे लाखों रुपये! जानिए दुनिया की वो जगहें जो रहने के लिए देती हैं पैसे

विदेश

पड़ोसी ही बना पहेली: बांग्लादेश में गहराता कट्टरपंथ का साया, क्या भारत के लिए बन रहा है 'नया पाकिस्तान'?

विदेश

मॉस्को में कार में हुआ विस्फोट, जनरल की हुई मौत

car bomb,Russia, Moscow Car Bomb, Russian General Killed in Car Bomb,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.