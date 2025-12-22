सिडनी बॉन्डी बीच आतंकी हमले में नया खुलासा: 4 बम फेंके गए, जिसमें शामिल था ‘टेनिस बॉल बम’

सिडनी बॉन्डी बीच पर फायरिंग करने वालों में से एक हमलावर। ( फोटो: X Handle/ Bharat Intel 360)
Sydney Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 (Sydney Terror Attack 2025) को हुए भयावह आतंकी हमले की जांच में नए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हमलावरों ने भीड़ पर चार घरेलू बम फेंके थे, जिनमें एक 'टेनिस बॉल बम' भी शामिल था। यह हमला उस समय हुआ जब करीब 1,000 लोग यहूदी त्योहार 'हनुक्का' का जश्न मना रहे थे। दो बंदूकधारियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 10 साल की एक बच्ची समेत 15 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार, इस नरसंहार को अंजाम देने वाले हमलावर पिता-पुत्र थे। 50 वर्षीय साजिद अकरम (पाकिस्तानी मूल का) और उसका 24 वर्षीय बेटा नवेद अकरम पूरी तैयारी के साथ आए थे। साजिद को पुलिस ने घटनास्थल पर ही मार गिराया, जबकि नवेद गंभीर रूप से घायल होकर गिरफ्तार हुआ। नवेद पर अब तक हत्या और आतंकवाद समेत कुल 59 गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
जांच में खुलासा हुआ कि हमले की शुरुआत में ही हमलावरों ने फुटब्रिज से भीड़ की ओर चार घरेलू बम फेंके थे। हालांकि, तकनीकी खराबी के कारण ये सभी बम फटने में असफल रहे। इनमें शामिल थे:
एक "टेनिस बॉल बम" (Tennis Ball Bomb): इस गेंद के भीतर विस्फोटक, ब्लैक पाउडर और स्टील की बॉल बेयरिंग्स भरी गई थीं ताकि धमाके के समय वे छर्रों की तरह लोगों को घायल कर सकें।
विशेषज्ञों के अनुसार ये बम "काम करने योग्य" (Viable) थे। बम न फटने के बाद आतंकियों ने राइफल और शॉटगन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी।
पुलिस जांच से पुष्टि हुई है कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) की विचारधारा से प्रेरित था। हमलावरों के पास से ISIS के झंडे और यहूदियों (जियोनिस्ट्स) के खिलाफ नफरत भरे वीडियो मिले हैं। इन्होंने महीनों पहले हमले की साजिश बुनी थी; अक्टूबर में वे ग्रामीण इलाकों में फायरिंग का अभ्यास करते दिखे थे और नवंबर में उनकी फिलीपींस यात्रा भी संदिग्ध रही है। हमले से ठीक दो दिन पहले (12 दिसंबर) उन्होंने बॉन्डी बीच की रेकी (जासूसी) भी की थी।
इस घटना ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को झकझोर दिया है, जहाँ सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं दुर्लभ मानी जाती हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने यहूदी समुदाय से माफी मांगी और देश में एकता की अपील की है। सरकार अब बंदूक कानूनों को और अधिक सख्त करने पर विचार कर रही है। यह हमला अप्रैल 2024 में बॉन्डी जंक्शन पर हुए चाकू हमले के बाद इस क्षेत्र की दूसरी बड़ी त्रासदी है।
