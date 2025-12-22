सिडनी बॉन्डी बीच आतंकी हमले में नया खुलासा: 4 बम फेंके गए, जिसमें शामिल था ‘टेनिस बॉल बम’

Sydney Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 (Sydney Terror Attack 2025) को हुए भयावह आतंकी हमले की जांच में नए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हमलावरों ने भीड़ पर चार घरेलू बम फेंके थे, जिनमें एक 'टेनिस बॉल बम' भी शामिल था। यह हमला उस समय हुआ जब करीब 1,000 लोग यहूदी त्योहार 'हनुक्का' का जश्न मना रहे थे। दो बंदूकधारियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 10 साल की एक बच्ची समेत 15 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।