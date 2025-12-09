9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

विदेश

दारफुर नरसंहार पर ICC का कड़ा संदेश: सूडानी मिलिशिया नेता को 20 साल की सजा

Sudanese Militia Leader Sentenced: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने सूडानी मिलिशिया नेता अली क़ुशैब को 2003-2004 के दारफुर नरसंहार के लिए दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।

भारत

image

MI Zahir

Dec 09, 2025

Sudanese Militia Leader Sentenced

सूडान के मिलिशिया नेता अली कुशैब। (प्रतीकात्मक फोटो: AI)

Sudanese Militia Leader Sentenced: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICC) ने सूडानी मिलिशिया नेता (Sudanese Militia Leader) अली क़ुशैब (Ali Kushayb) को 2003-2004 में दारफुर में किए गए अत्याचारों (Darfur Atrocities) के लिए दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली संस्थाओं के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस फैसले से यह साबित होता है कि युद्ध अपराधों (War Crimes Sentencing) के लिए जिम्मेदार लोगों (ICC Verdict) को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जा सकता। मिलिशिया नेता को दारफुर क्षेत्र में लाखों निर्दोष लोगों की हत्या, बलात्कार और हिंसा की घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे।

सूडान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मिला जुला रिएक्शन

सूडान के अधिकारियों और स्थानीय समुदाय ने इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक जीत है, जबकि दूसरों का मानना है कि यह फैसले से जंग में शामिल अन्य अपराधियों को सजा दिलवाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर मानवाधिकार संगठन, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि यह एक प्रतीकात्मक कदम है जो यह दर्शाता है कि युद्ध अपराधों के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

अभी भी बाकी हैं कई सवाल: क्या अन्य दोषियों को भी सजा मिलेगी ?

सूडान के दारफुर में हुए अत्याचारों में कई अन्य मिलिशिया नेता और सूडान सरकार के उच्च अधिकारी भी शामिल थे। हालांकि, इन अत्याचारों के लिए अभी तक किसी अन्य बड़े नाम पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब यह सवाल उठता है कि क्या अन्य दोषियों को भी कड़ी सजा मिलेगी और क्या दारफुर के पीड़ितों को न्याय मिलेगा? इस फैसले को लेकर कई मानवाधिकार संगठन अब इस ओर दबाव बनाएंगे कि सूडान सरकार और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दोनों मिलकर अन्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं।

दारफुर की जख्म भरने की कोशिश: स्थानीय व सामूहिक न्याय की अहमियत

इस फैसले के बाद सूडान में दारफुर क्षेत्र की पुनर्निर्माण और शांति प्रक्रिया के लिए और अधिक दबाव बढ़ेगा। स्थानीय नेताओं और समुदायों को यह संदेश मिल चुका है कि अपराधियों को बचाया नहीं जा सकता, फिर चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हों। इस फैसले से यह उम्मीद भी पैदा हुई है कि शांति स्थापित करने के लिए सूडान सरकार और संयुक्त राष्ट्र मिलकर काम करेंगे, ताकि दारफुर की पीड़ित जनता को न्याय मिल सके और ऐसे अपराध दोबारा न हों।

