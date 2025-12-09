दारफुर नरसंहार पर ICC का कड़ा संदेश: सूडानी मिलिशिया नेता को 20 साल की सजा

Sudanese Militia Leader Sentenced: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICC) ने सूडानी मिलिशिया नेता (Sudanese Militia Leader) अली क़ुशैब (Ali Kushayb) को 2003-2004 में दारफुर में किए गए अत्याचारों (Darfur Atrocities) के लिए दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली संस्थाओं के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस फैसले से यह साबित होता है कि युद्ध अपराधों (War Crimes Sentencing) के लिए जिम्मेदार लोगों (ICC Verdict) को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जा सकता। मिलिशिया नेता को दारफुर क्षेत्र में लाखों निर्दोष लोगों की हत्या, बलात्कार और हिंसा की घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे।