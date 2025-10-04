‘हमें पाक सेना के अत्याचार से बचाओ…’, POJK में क्या है स्थिति? पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुए मुनीर

पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना के हमले के मामले अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गए हैं। यूकेपीएनपी पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस मुद्दे को उठाया और पाकिस्तान से कश्मीरियों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 min read