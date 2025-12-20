दवा कंपनियों के लिए ट्रंप का नया फरमान जारी, भारतीय फार्मा सेक्टर पर पड़ेगा सीधा असर, बोले- दाम कम नहीं किया तो…

माना जाता है कि भारत में दवाओं की कीमतें दुनिया में सबसे कम है। अमेरिकी बाजार भारत के दवा उद्योग के लिए बेहद अहम है। भारी मात्रा में यहां से दवाएं अमेरिका में सप्लाई होती हैं। अब रेट कम करने की घोषणा के बाद बचत पर असर पड़ेगा। ऐसे में कई एक्सपोर्ट्स अपनी दवा अमेरिका भेजने से पीछे हट सकते हैं।