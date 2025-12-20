20 दिसंबर 2025,

शनिवार

विदेश

बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच आर्मी का बड़ा दावा, सेना प्रमुख ने दिल्ली को क्या आश्वासन दिया

India-Bangladesh Army Communication: बांग्लादेश में अशांति बढ़ने से भारत अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही हिंसा का मुद्दा लगातार उठा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भारत को आश्वासन दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 20, 2025

India Bangladesh army communication

बांग्लादेश सेना प्रमुख ने आश्वासन दिया भारत की संपत्तियां बांग्लादेश में सुरक्षित (Photo-IANS)

Sharif Osman Hadi: बांग्लादेश में लगातार बढ़ती हिंसा के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख सामने आए हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा बढ़ गई है। कट्टरपंथियों ने हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने देश में तोड़फोड़ करना, मीडिया हाउस की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाना और सामानों को उठा ले जाने जैसे आपराधिक कार्य भी किए हैं।

इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख द्वारा भारत को आश्वासन दिया गया है कि भारत की संपत्तियां बांग्लादेश में सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने भारत के प्रति बांग्लादेश की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया हैं।

सेना प्रमुख ने दिया आश्वासन

मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश में हाल ही में शुरू हुई हिंसा के बीच जमीनी स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं। जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने अपने भारतीय समकक्ष को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी भारतीय संपत्ति सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि बांग्लादेश, तनाव बढ़ने के बावजूद भारत के हितों की रक्षा करेगा।

वामपंथी झुकाव वाला मीडिया हाउस भी निशाने पर

हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कट्टरपंथी नेता की मौत के बाद देश में अराजकता फैलाने का काम किया। साथ ही उन्होंने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने देश के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, "प्रोथोम आलो" और "द डेली स्टार," के ऑफिस को भी आग लगा दी। इस दौरान कई मीडियाकर्मी तो अंदर ही अपनी रक्षा करने के लिए छुप गए और भीड़ ने बाहर से आग लगा दी। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ढाका में वामपंथी झुकाव वाले "उदीची शिल्पी गोष्ठी" के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की और भारी नुकसान पहुंचाया।

बता दें कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं, पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है।

कट्टरपंथी नेता की हुई हत्या

हाल ही में भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी को नकाबपोश शूटरों ने गोली मार दी थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया और वहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद उसके समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और देश की ही संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने लगे। इस दौरान उन्होंने अपने देश की मीडिया को भी निशाना बनाया।

बता दें कि बांग्लादेश शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही अस्थिरता और हिंसा का सामना कर रहा है।

Published on:

20 Dec 2025 06:13 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच आर्मी का बड़ा दावा, सेना प्रमुख ने दिल्ली को क्या आश्वासन दिया

