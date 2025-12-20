बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच आर्मी का बड़ा दावा, सेना प्रमुख ने दिल्ली को क्या आश्वासन दिया

हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कट्टरपंथी नेता की मौत के बाद देश में अराजकता फैलाने का काम किया। साथ ही उन्होंने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने देश के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, "प्रोथोम आलो" और "द डेली स्टार," के ऑफिस को भी आग लगा दी। इस दौरान कई मीडियाकर्मी तो अंदर ही अपनी रक्षा करने के लिए छुप गए और भीड़ ने बाहर से आग लगा दी। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ढाका में वामपंथी झुकाव वाले "उदीची शिल्पी गोष्ठी" के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की और भारी नुकसान पहुंचाया।