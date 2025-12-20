बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के मामले में पिता का आया पहला बयान, कहा-जले हुए सिर और धड़ को…

बांग्लादेश में पीट-पीटकर मारे गए हिंदू व्यक्ति के पिता का बयान आया सामने
Bangladesh Hindu Man Killed: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। बीते दिनों युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में अशांति का माहौल है। इसी दौरान मयमनसिंह जिले में शुक्रवार को भीड़ ने पीट-पीटकर एक हिंदू युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है। इस घटना के बाद दीपू के पिता रविलाल दास का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने गहरे दुख के साथ बताया कि किस तरह प्रदर्शनकारियों ने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया।
मयमनसिंह में एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाले दीपू चंद्र दास की गुरुवार रात कथित तौर पर इस्लाम का अपमान करने के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उस्मान शरीफ हादी की हत्या के लिए न्याय की मांग कर रहे कुछ हिंसक प्रदर्शनकारियों ने ढाका से 100 किलोमीटर से अधिक दूर तक प्रमुख स्थलों में तोड़फोड़ की।
दीपू दास की पीट-पीटकर हत्या करने के बाद उसके बेजान शरीर को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। इस दौरान दर्जनों लोगों को इस बर्बर घटना का जश्न मनाते हुए देखा गया। पीड़ित के पिता रविलाल दास ने एनडीटीवी से बातचीत में घटना का भयावह विवरण साझा करते हुए गहरी निराशा जताई। हालांकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने लिंचिंग की निंदा करते हुए कार्रवाई के आदेश देने की बात कही है। रविलाल दास ने कहा, 'सरकार की ओर से किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा।'
रविलाल दास ने बताया कि उन्हें अपने बेटे की हत्या की जानकारी सबसे पहले फेसबुक के जरिए मिली। उन्होंने कहा, 'हमें तब पता चला, जब किसी ने आकर बताया कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। करीब आधे घंटे बाद मेरे चाचा आए और बताया कि वे मेरे बेटे को ले गए हैं और उसे एक पेड़ से बांध दिया है।' घटना को भयानक बताते हुए उन्होंने आगे कहा, फिर उन्होंने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसका जला हुआ शव बाहर छोड़ दिया गया। उन्होंने जले हुए धड़ और सिर को बाहर बांध दिया।
यूनुस प्रशासन ने कहा, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) ने मयमनसिंह के बलुका में सनातन हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या के मामले में सात लोगों को संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया है। उनके बयान के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद लिमोन सरकार (19), मोहम्मद तारेक हुसैन (19), मोहम्मद माणिक मिया (20), इरशाद अली (39), निजुम उद्दीन (20), अलोमगीर हुसैन (38) और मोहम्मद मिराज हुसैन एकॉन (46) शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग