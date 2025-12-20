बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के मामले में पिता का आया पहला बयान, कहा-जले हुए सिर और धड़ को…

Bangladesh Hindu Man Killed: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। बीते दिनों युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में अशांति का माहौल है। इसी दौरान मयमनसिंह जिले में शुक्रवार को भीड़ ने पीट-पीटकर एक हिंदू युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है। इस घटना के बाद दीपू के पिता रविलाल दास का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने गहरे दुख के साथ बताया कि किस तरह प्रदर्शनकारियों ने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया।