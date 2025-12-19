महबूबा मुफ्ती ने हिजाब विवाद को महाभारत से क्यों जोड़ा? द्रौपदी और कौरवों से जोड़कर क्या कहने की कोशिश की…

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब मामले में नीतीश कुमार का बचाव करते हुए तर्क दिया था। उन्होंने महिला के द्वारा नौकरी स्वीकार करने के सवाल पर कहा था कि यह महिला पर निर्भर करता है कि वह सरकारी नौकरी को ठुकरा दे या जहन्नुम में जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है, तो क्या उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए? क्या यह कोई इस्लामिक देश है? साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक अभिभावक की भूमिका निभाई है। साथ ही गिरिराज सिंह ने सवाल किया कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो क्या आप अपना चेहरा नहीं दिखाते? उन्होंने जोर देकर कहा कि यह हिंदुस्तान है, यहां पाकिस्तान का कानून नहीं चलेगा।