20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जनाजे में यूनुस के शामिल होने के बाद 24 घंटे का मिला अल्टीमेटम, कहा- नहीं तो…

Yunus Praised Osman Hadi: कट्टरपंथी हादी की हत्या के बाद शनिवार को उसे दफना दिया गया है। इस दौरान भारी हुजूम मौजूद रहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 20, 2025

Osman Hadi Funeral

कट्टरपंथी उस्मान हादी को भारी हुजूम के बीच शनिवार को दफनाया गया (Photo-IANS)

Osman Hadi Funeral: मोहम्मद यूनुस को कट्टरपंथी शरीफ उस्मान हादी के जनाजे में शामिल होना भारी पड़ गया है। हादी के समर्थक आक्रोश में थे और उन्होंने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही अपनी मांगे भी रखी। हालांकि यूनुस ने हादी का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हादी, आप हमारे दिल में बसते हैं। यह यह देश आपको हमेशा याद रखेगा।

बता दें कि कट्टरपंथी हादी को ढाका यूनिवर्सिटी के परिसर में दफनाया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। साथ में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मो. यूनुस भी मौजूद रहे। साथ ही संसद के दक्षिणी प्लाजा पर नमाज-ए-जनाजा भी पढ़ा गया। हादी की मौत के बाद से ही यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाकों में अभी तक हालात अस्थिर बने हुए हैं।

मो. यूनुस ने किया हादी का गुणगाण

मोहम्मद यूनुस ने हादी को अंतिम विदाई देते हुए उसकी खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज यहां हजारों लोग जुटे हुए हैं और केवल यहां ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आपके लिए संवेदनाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि विदेशों में बसे प्रवासी समुदाय भी आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपके प्रति संवेदनाएं रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रिय उस्मान हादी, हम यहां आपको अलविदा कहने नहीं आए हैं। आप हमारे दिलों में बसते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक बांग्लादेश का अस्तित्व रहेगा, आप इस राष्ट्र का हिस्सा बने रहेंगे।

हादी के समर्थकों का सरकार को अल्टीमेटम

उस्मान हादी के समर्थकों ने उसकी मौत के बाद भारी हंगामा मचाया। साथ ही आगजनी की और उग्र होकर तोड़फोड़ भी की। हादी को दफनाते समय भी हादी के समर्थक शांत नहीं हुए। इस दौरान "इंकलाब मंच" से जुड़े हादी के सहयोगी अब्दुल्ल अल जबेर ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया। उसने कहा कि सरकार अगले 24 घंटे में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि हादी की हत्या किसने की, साथ ही हत्या की साजिश में कौन-कौन लोग शामिल थे। हादी के समर्थक ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बताए कि अब तक हत्यारों को पकड़ने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा।

पूर्व मंत्री ने हत्या को यूनुस सरकार का षडयंत्र बताया

उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का चौंका देने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि उस्मान हादी को उसके ही किसी करीबी ने गोली मारी है। गोली मारने वाले हादी के ही हथियारबंद गैंग के सदस्य हैं।

शेख हसीना की सरकार में मंत्री रह चुके मोहिबुल हसन चौधरी ने यूनुस सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे यूनुस सरकार के दो मकसद छिपे हैं। उन्होंने कहा कि पहला तो यह कि अंतरिम सरकार देश में चुनाव कराना नहीं चाहती है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालना चाहती है। साथ ही इनका दूसरा मकसद यह है कि आवामी लीग फिर से खड़ी न हो पाए। इसलिए यूनुस सरकार साजिश रच कर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को खत्म करना चाहती है।

ये भी पढ़ें

कौन है जस्टिस निशा बानो, जिसको राष्ट्रपति ने दिया अल्टीमेटम, जानें पूरा मामला…
राष्ट्रीय
न्यायमूर्ति निशा बानो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 09:04 pm

Hindi News / World / जनाजे में यूनुस के शामिल होने के बाद 24 घंटे का मिला अल्टीमेटम, कहा- नहीं तो…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इजरायल-ईरान में फिर होगा युद्ध? जानें इसका ट्रंप कनेक्शन

israel iran,israel iran war,netanyahu on iran,
विदेश

देश में बढ़ती हिंसा के बीच, बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने किया भारत के सेना प्रमुख से संपर्क

India Bangladesh army communication
विदेश

'पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई': बांग्लादेश में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए हिंदू व्यक्ति के पिता का बयान आया सामने

विदेश

दवा कंपनियों के लिए ट्रंप का नया फरमान जारी, भारतीय फार्मा सेक्टर पर पड़ेगा सीधा असर, बोले- दाम कम नहीं किया तो…

Donald Trump
विदेश

इमरान खान और बुशरा बीबी को लगा एक और झटका, भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सज़ा

Imran Khan and Bushra Bibi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.