जनाजे में यूनुस के शामिल होने के बाद 24 घंटे का मिला अल्टीमेटम, कहा- नहीं तो…

उस्मान हादी के समर्थकों ने उसकी मौत के बाद भारी हंगामा मचाया। साथ ही आगजनी की और उग्र होकर तोड़फोड़ भी की। हादी को दफनाते समय भी हादी के समर्थक शांत नहीं हुए। इस दौरान "इंकलाब मंच" से जुड़े हादी के सहयोगी अब्दुल्ल अल जबेर ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया। उसने कहा कि सरकार अगले 24 घंटे में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि हादी की हत्या किसने की, साथ ही हत्या की साजिश में कौन-कौन लोग शामिल थे। हादी के समर्थक ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बताए कि अब तक हत्यारों को पकड़ने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा।